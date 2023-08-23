В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19

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В Египте зарегистрированы первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 EG.5 («Эрис»). Об этом Минздрав страны сообщил 22 августа в соцсетях.
«Результаты анализов центров, занимающихся острыми респираторными заболеваниями, подтверждают два положительных случая заражения штаммом коронавируса EG.5», — говорится в публикации.
Отмечается, что симптомы проявляются у заболевших в легкой форме. В настоящее время пациенты идут на поправку.
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