В Екатеринбурге врачи спасли 26-летнюю многодетную мать, у которой случился инсульт

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Инсульт у 26-летней женщины случился спустя месяц после четвёртых родов.
E1.RU, ссылаясь на Свердловскую областную клиническую больницу № 1, пишет, что 3 дня женщина жаловалась на одышку. Когда она усилилась, муж повёз жену в Екатеринбург. В пути у женщины нарушилась речь, ослабели правые рука и нога. Врачи скорой помощи госпитализировали молодую мать в приёмное отделение ЦГКБ № 1.
Врачи стабилизировали состояние пациентки и доставили её в региональный сосудистый центр, где через проколы удалили тромб. Оказалось, что у молодой матери есть генетически обусловленная склонность к образованию тромбов.
После операции женщина лежала в больнице 3 недели. За это время частично восстановилась речь. Молодая мать смогла говорить короткими фразами, передвигаться по палате, а также самостоятельно позвонила родным. Теперь она отправится на реабилитацию в центр «РЖД-Медицина».
Потом женщину ждёт реабилитация в Клиническом институте мозга. Следующие 2 года она сможет получать лекарства для профилактики инсульта бесплатно.
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«После родов в венах ног образовались тромбы. С током крови попали в лёгочную артерию и нарушили дыхание. Из-за аномалии в сердце часть тромбов проникли в левые отделы сердца и далее в артерии мозга. В итоге у пациентки одновременно развились два состояния, угрожающих жизни: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии», —рассказал Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1.
После операции женщина лежала в больнице 3 недели. За это время частично восстановилась речь. Молодая мать смогла говорить короткими фразами, передвигаться по палате, а также самостоятельно позвонила родным. Теперь она отправится на реабилитацию в центр «РЖД-Медицина».
Потом женщину ждёт реабилитация в Клиническом институте мозга. Следующие 2 года она сможет получать лекарства для профилактики инсульта бесплатно.
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Мария Фирсова