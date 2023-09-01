Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Проверь здоровье в парке»

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«Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более 7 тысяч человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе осмотра у пациентов будет возможность пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.
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