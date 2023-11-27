В ФАПах Волоколамского округа начали принимать узкопрофильные врачи

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В фельдшерско-акушерских пунктах Волоколамского городского округа стартовали дни врачебного приёма. В ФАПах и амбулаториях начали принимать узкопрофильные медицинские специалисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В эти дни жители сельской местности могут пройти диспансеризацию рядом с домом. Чтобы попасть на приём к узкому специалисту, предварительную запись можно оформить у фельдшера», – пояснил заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.В ближайшее время эндокринолог будет принимать 28 ноября в Кашинском ФАПе, кардиолог 29 ноября – в Тимонинском ФАПе, отоларинголог – 30 ноября в Спасском ФАПе, а невролог – в тот же день в Ильино-Ярополецком ФАПе в селе Ильинское.
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