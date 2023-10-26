В Химках открыли новый медцентр женского здоровья

Фото: пресс-служба админисирации городского округа Химки
На торжественное открытие были приглашены мастер спорта по фигурному катанию международного класса Анастасия Гребёнкина, актриса Эвелина Блёданс, певицы Анна Семенови, Маша Вебер и депутат химкинского Совета Надежда Смирнова.
«Все женщины подвержены влиянию негативной внешней среды. Физическое и ментальное здоровье — источник красоты и гармонии для каждой из нас. Оно влияет на все сферы жизни, в том числе на внешний вид и энергию. Я очень рада открытию данной клиники, это важный шаг для улучшения качества жизни наших горожанок», — поделилась Надежда Смирнова.
Стоит отметить, что медучреждение такой специализации является первым в Подмосковье. В клинике работают врачи высшей квалификации, а также предоставлен большой перечень процедур и профессиональная диагностика на современном оборудовании.
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