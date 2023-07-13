В Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках стартует масштабный проект «100 дней женского здоровья», который совместит в себе спортивный марафон, открытые тренировки на свежем воздухе, профилактические осмотры и онлайн-встречи с профильными врачами.
В рамках проекта «100 дней женского здоровья» будут проводится онлайн-тренировки по различным видам спорта, тренировки в парках округа с тренерами, профосмотры, онлайн-встречи со специалистами и многое другое, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
Жительницы Химок будут делится своими успехами в рамках проекта в социальных сетях по хештегу #100днейспорта.
Подробную информацию о мероприятии и об участии в проекте можно узнать по ссылке.
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«Я, как женщина, многодетная мама, жена, хорошо понимаю, как важно каждый день быть в ресурсе и хорошем настроении. И это невозможно, если у тебя что-то болит или неважно себя чувствуешь. Наши женщины очень часто забывают о себе и обращаются к врачу, когда уже становится поздно. Самое главное в здоровье, это своевременная диагностика и профилактика различных заболеваний», — сообщила председатель химкинского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Ольга Бахмутова.
Подробную информацию о мероприятии и об участии в проекте можно узнать по ссылке.
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Алиса Сергиенко