Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты

В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты

22 августа 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Химкинской областной больнице по губернаторской программе полностью обновят рентген-аппараты. На смену аналоговым придут современные, цифровые. Об этом сообщил главврач больницы Владислав Мирзонов во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёв с общественниками Химок.
«Андрей Юрьевич регулярно приезжает к нам, проводит встречи с медицинским сообществом. Что приятно, они всегда результативны, нас слышат. Хотелось бы сказать спасибо за то, что все вопросы, которые мы поднимаем, решаются. Сейчас у нас идет ремонт роддома, который завершится в VI квартале 2024-го. Благодаря программе губернатора ставится новое оборудование. В этом году полностью меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые, два уже обновили. Закончили ремонт поликлиники на ул. Лавочкина, ремонтируется амбулатория. Скоро начнём работы ещё в одном поликлиническом отделении», – перечислил Мирзонов.
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций.


Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году.

Читайте также:

Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете

Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил команду в сфере образования за достойные результаты

В Подмосковье отметили лучшие школы региона
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#химки
#больница
#рентген
#медицинское оборудование
Читайте нас в
Чем заменят покидающий РФ препарат от гепатита С — объяснила провизор Преснякова
22 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/jarun011

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Преснякова отметила, что на данный момент Зепатир имеется в наличии в аптеках. Прекращение поставок препарата произойдет не в ближайшее время, так как по законодательству РФ компания должна «уведомить регулятора минимум за год до фактической остановки импорта».

«В России у Зепатира нет дженериков, но известно, что есть российский производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований. Вероятно, в скором времени он появится на рынке», — цитирует провизора Общественная служба новостей.

Ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. 

Читайте также:

В Россию перестанут поставлять препарат Зепатир против гепатита С

Врач Чернышова рассказала, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном

Россиянам назвали лучшие способы расслабить позвоночник
#остановки
#девочка
#поставки
#рф
#служба
Читайте нас в
Врачи из Балашихи удалили женщине огромную опухоль
22 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Онкохирурги удалили женщине 45-сантиметровую опухоль яичников в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе.
В онкологический диспансер доставили 71-летнюю женщину с жалобами на резкие боли в области живота, увеличение размер живота и кровянистые выделения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи выявили у пациентки опухоль яичников огромных размеров. Такое состояние грозило пациентке внутрибрюшным кровотечением и летальным исходом. Врачи решили провести экстренную операцию.
«Опухоль яичников достигла 7 кг и 45 см в диаметре, что занимало почти всю брюшную полость. Во время оперативного вмешательства мы удалили опухоль вместе с маткой и придатками, тем самым спасли жизнь пациентке. После материал был направлен на гистологию», — рассказала заведующая онкологическим (гинекологическим) отделением №4 Ирина Карьгина.
Ведомство сообщает, что состояние пациентки улучшилось. Её выписали под наблюдение врача.

Читайте также:

Королёвские хирурги спасли руку пенсионеру, едва не отпиленную болгаркой.

Солнечногорские врачи заменили коленную связку упавшей с электросамоката женщине.

В Подмосковье врачи поставили на ноги мальчика, перенесшего лейкоз.
#подмосковье
#врачи
#радио
#жизнь
#опухоль
#диспансер
#служба
Читайте нас в
Россиянам назвали лучшие способы расслабить позвоночник
Терапевт Тимощенко: позвоночник разгрузят плавание, удобный матрас или йога
22 августа 2023, 16:47

Фото: iStock/Albina Gavrilovic

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что нагрузку с позвоночника лучше всего помогают снять занятия плаванием, йогой, а также сон на правильно подобранном матрасе. Об этом сообщает NEWS.ru.
Тимощенко отметила, что людям, которые обладают недостаточной физической подготовкой или лишним весом, следует отказаться от растяжения мышц спины на турнике. 

«Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — «кошечка», «поза эмбриона», положение лежа на спине с приподнятыми ногами», — прокомментировала медик в беседе с NEWS.ru.

Тимощенко подчеркнула, что способ плавания зависит от проблем с позвоночником. Она также добавила, что занятия йогой помогут расслабить и растянуть напряженные мышцы с помощью статических нагрузок.

Читайте также:

«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера

Перечислены анализы, которые нужно сдать школьнику к 1 сентября

Врач Мухина рассказала, чем опасно злоупотребление картофелем

#изменения
#лекарства
#анализы
#болезни
#врач
#здоровье
Читайте нас в
«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера
Психотерапевт Вилков объяснил, почему нет лекарства от болезни Альцгеймера
22 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/peakSTOCK

Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал о том, почему нет лекарства от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Вилков отметил, что Альцгеймер относится к хронической и прогрессирующей форме заболевания, не поддающееся полному излечению. 

«Для таких больных используется только поддерживающая терапия препаратами, которые притормаживают необратимые изменения в мозге. Они замедляют течение заболевания, чтобы признаки слабоумия проявлялись реже», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Психотерапевт подчеркнул, что ученые до сих пор трудятся над созданием лекарства для лечения этой болезни, однако на данный момент серьезного результата нет. По информации «Вечерней Москвы», ученые из США опробовали новый способ лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, который подразумевает индивидуальный план терапии, улучшающий когнитивные функции пациентов.

Психотерапевт Вилков добавил, что продолжительность жизни людей с Альцгеймером индивидуальна и зависит от приема препаратов, а также ухода родственников за больным.

Читайте также:

Перечислены анализы, которые нужно сдать школьнику к 1 сентября

В России впервые пересадили костный мозг ребёнку с редким заболеванием

В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций

#ученые
#москва
#сша
#изменения
#лекарства
#план
#психотерапевт
#анализы
#болезни
#заболевания
Читайте нас в
Перечислены анализы, которые нужно сдать школьнику к 1 сентября
Врач Казаринова: двум категориям школьников нужно сдать анализы перед 1 сентября
22 августа 2023, 13:45

Фото: iStock/dusanpetkovic

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова заявила, что первоклассникам и старшеклассникам в возрасте 7, 15–17 лет необходимо сдавать перед 1 сентября общий анализ крови и общий анализ мочи. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Сдать анализы можно в любое время, когда вам удобно. Это не обязательно делать перед 1 сентября. Но опытные педиатры рекомендуют проходить обследование летом, чтобы отправить ребенка 1 сентября в школу и быть уверенным, что он здоров»,— приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Казаринова подчеркнула, что на данный момент нет приказов или СанПиНов, которые обязывают сдавать анализы перед поступлением в первый класс, однако существует приказ N514н, по которому в возрасте семи лет ребенок должен сдать ОАК и ОАМ.

Напомним, ранее доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на качество, так как это может оказать серьезное влияние ​на здоровье ребенка.

Читайте также:

В России предложили ввести должность школьного омбудсмена

Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников

Назван самый распространенный среди молодежи тип рака

#ребёнок
#качество
#здоровье
#анализы
Читайте нас в
Врач Мухина рассказала, чем опасно злоупотребление картофелем
Врач Мухина: злоупотребление картофелем грозит набором веса и диабетом
22 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что чрезмерное потребление картофеля может привести к набору веса и развитию сахарного диабета. Об этом сообщает Москва 24.
По словам Мухиной, у картофеля присутствует высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня глюкозы в крови. 

«Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет», — приводит слова Мухиной Москва 24.

Врач также отметила, что картофель — калорийный продукт. После употребления этого продукта, часть углеводов задерживается в организме в виде гликогена. Остальная часть веществ может перейти в жир, если ​ее не переработать. ​Мухина подчеркнула, что в картофеле ​присутствует высокое содержание крахмала, которое нарушает усвоение йода.

Читайте также:

Эндокринолог Павлова назвала пиво самой частой причиной алкоголизма

Перечислены лучшие для очищения эмали зубов продукты

Диетолог Арзамасцев: Пить кофе с целью похудеть – бесполезно

#москва
#картофель
#врач
#кофе
#пиво
#сахарный диабет
#индекс
#диетолог
Читайте нас в
В Россию перестанут поставлять препарат Зепатир против гепатита С
22 августа 2023, 09:56

Фото: istockphoto/jarun011

Американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию.
Данный препарат является одним из самых популярных при лечении гепатита С. «Коммерсантъ» пишет, что компания MSD уже уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике. Но мгновенной остановки экспорта не произойдёт. Данное решение не будет влиять на запланированные в 2024 году поставки. MSD сокращает свой портфель в России с прошлого года. На фоне санкционных ограничений компания обещала оставить в продаже жизненно важные лекарства и вакцины, у которых нет аналогов в России.
 
Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. Аналогов данного лекарства в стране нет, но некоторые компании разрабатывают дженерики. После того, как поставки остановятся, медикам придётся пользоваться альтернативными схемами.
 
Зепатир дешевле пангенотипных схем: 240 тысяч рублей за курс против 370 тысяч. Дешевле только курс «Викейра Пак, но его поставки остановятся к декабрю 2023 года из-за прекращения производства. Минздрав направило письмо о прекращении импорта и производства в стране некоторых препаратов в федеральные медицинские учреждения, но потом отозвало без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм». Японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.

Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.

Читайте также:

Компания «Р-фарм» планирует купить завод японской Takeda в России

Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября

Расширен список жизненно необходимых лекарств
#лекарство
#препараты
#медицина
Читайте нас в
В России впервые пересадили костный мозг ребёнку с редким заболеванием
22 августа 2023, 08:49

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Впервые в России хирурги провели пересадку костного мозга 4-летнему ребенку из Тюмени с альфа-маннозидозом, редким наследственным заболеванием, которое связано с нарушением метаболизма олигосахаридов из-а снижения активности фермента лизосом альфа-маннозидазы.
«Известия» пишут, что операцию ребёнку провели врачи отделения трансплантации костного мозга РДКБ — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.
 
Болезнь у мальчика заподозрила мать. Она обратила внимание на увеличенную голову. Чуть позже мальчику поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз». По словам Елены Мачневой, врача-гематолога отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидата медицинских наук, заместительная терапия, введение фермента в организм, при таком заболевании неэффективны. Необходима пересадка костного мозга.
 
Альфа-маннозидоз встречается очень редко, отечественные врачи не имели опыта трансплантации таким пациентам. Но медикам удалось составить обнадеживающий план лечения.
 
«Совместимость костного мозга сестры пациента составила 100%. Это позволило нам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после проведения пациенту предоперационной химиотерапии», — сказала Елена Мачнева.
Мальчик продолжает получать иммуносупрессивную терапию. У него уже заметны улучшения психических функций. Ребёнок нормально растёт и развивается.

Ранее врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье врачи поставили на ноги мальчика, перенесшего лейкоз

Назван самый распространенный среди молодежи тип рака

В Рыбинске 10-летний участник «Голос. Дети» Проворов поёт на улице, чтобы помочь другу

#операция
#врачи
#дети
Читайте нас в
Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо
22 августа 2023, 08:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Чрезмерное пристрастие к социальным сетям разрушает сексуальную жизнь и снижает либидо.
Об этом рассказала клинический сексолог Лоуренс Сигел изданию HuffPost. По её словам, данная привычка вредит интимной жизни по нескольким причинам. В-первых, у любителей цифровых коммуникаций остается всё меньше времени на установление прочных эмоциональных связей. Во-вторых, такие люди постепенно начинают терять ощущение собственного тела. Это в свою очередь негативно сказывается на способности получать физическое удовольствие от секса.
 
Также вредной считается привычка сравнивать избранников с нереалистичными изображениями людей в соцсетях.
 
«В конце концов это снижает влечение к партнеру», — предупредила сексолог Лоуренс Сигел 
Также разрушительными для либидо оказываются зацикленность на работе, частое употребление алкоголя, приём и некоторых лекарств.

Читайте также:

Психолог Касаткин: Мужчина не обязан удовлетворять все без исключения сексуальные желания партнёрши

Поцелуй способен вернуть романтику в отношениях за шесть секунд

Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин
#секс
#отношения
#социальные сети
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников