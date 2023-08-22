В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Химкинской областной больнице по губернаторской программе полностью обновят рентген-аппараты. На смену аналоговым придут современные, цифровые. Об этом сообщил главврач больницы Владислав Мирзонов во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёв с общественниками Химок.
«Андрей Юрьевич регулярно приезжает к нам, проводит встречи с медицинским сообществом. Что приятно, они всегда результативны, нас слышат. Хотелось бы сказать спасибо за то, что все вопросы, которые мы поднимаем, решаются. Сейчас у нас идет ремонт роддома, который завершится в VI квартале 2024-го. Благодаря программе губернатора ставится новое оборудование. В этом году полностью меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые, два уже обновили. Закончили ремонт поликлиники на ул. Лавочкина, ремонтируется амбулатория. Скоро начнём работы ещё в одном поликлиническом отделении», – перечислил Мирзонов.На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций.
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