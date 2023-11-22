В хирургическом корпусе Каширской больницы заработал новый рентген-аппарат

Фото: администрация городского округа Кашира
С начала мая в хирургическом корпусе Каширской больницы начали модернизировать рентгенологический кабинет.
Демонтаж устаревшего оборудования и капитальный ремонт кабинета стали важным этапом обновления медицинской инфраструктуры. Помещение получило современное облицовочное покрытие стен и полов и новые инженерные сети. После ремонта рентген-кабинет стал полностью соответствовать всем медицинским стандартам и требованиям безопасности.
Создано комфортное и безопасное пространство для проведения диагностических процедур. Внедрили современный стационарный рентгенодиагностический аппарат. Это оборудование позволяет выполнять различные рентгенологические исследования, а также обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке.
Новый аппарат позволяет регулировать высоту в различных диапазонах при обследовании детей и пациентов с ограниченными возможностями. Также система получения панорамных снимков делает возможным получение полных изображений позвоночника и нижних конечностей, используя метод сшивки нескольких снимков.
Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Аппараты приобрели ы по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
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Создано комфортное и безопасное пространство для проведения диагностических процедур. Внедрили современный стационарный рентгенодиагностический аппарат. Это оборудование позволяет выполнять различные рентгенологические исследования, а также обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке.
«В этом корпусе у нас располагаются отделения хирургического профиля, а также круглосуточный травмпункт. Нам было важно, чтобы оборудование работало с большой скоростью, но обладало высоким разрешением снимков для визуализации мелких структур. Новый стационарный рентгенодиагностический аппарат обладает всеми этими функциями. Также есть возможность реализации «второго мнения» с коллегами из МОНИКИ», - сказал главный врач Юрий Володин.Во время ремонта в рентгенологическом кабинете больницы организовали работу так, чтобы пациенты и дальше получали необходимую помощь. Для этого в соседнем кабинете пациентам проводили обследования на передвижном цифровом рентген-аппарате.
Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Аппараты приобрели ы по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
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Мария Фирсова