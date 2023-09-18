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В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса с высокой летальностью. Об этом пишет Mail Online.
По информации издания, лечения новой разновидности вируса «Нипах» не существует. Его переносят летучие лисицы, а смертельность вируса составляет 75%. Девять деревень в штате Керала в настоящее время отправили на карантин.
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Диана Аванесян