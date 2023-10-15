В Иране мужчина ослеп на один глаз после приема виагры

Фото: istockphoto/nito100
Медики из Тегеранского медицинского университета в Иране описали случай, когда 32-летний мужчина ослеп на один глаз после того, как принял виагру.
Статья появилась в журнале Journal of Medical Case Reports. Мужчина принял 100 мг силденафила, который является действующим веществом препарата против эректильной дисфункции. Это максимальная доза препарата, которая вдвое превышает рекомендуемую. Через 3 часа мужчина внезапно потерял зрение.
Оказалось, что у пациента образовались тромбы в артерии и вене. Они доставляли кровь к правому глазу. Произошёл отёк сетчатки. Повреждение оказалось слишком обширным. Медики не смогли восстановить функцию глаза. Давление из-за скопления жидкости в итоге привело к физическому отделению сетчатки от другой части глаза.
В теории, предполагаемый эффект препарата по увеличению притока крови к половому члену может привести и к повреждению чувствительных кровеносных сосудов по аналогичному механизму.
Читайте также:
В России каждый год более 100 тысяч людей заболевают неизлечимой болезнью глаз
Доктор Мясников рассказал о продуктах для профилактики деменции
В Минздраве РФ рассказали, как будут выдавать решения об операциях по смене пола у детей
Оказалось, что у пациента образовались тромбы в артерии и вене. Они доставляли кровь к правому глазу. Произошёл отёк сетчатки. Повреждение оказалось слишком обширным. Медики не смогли восстановить функцию глаза. Давление из-за скопления жидкости в итоге привело к физическому отделению сетчатки от другой части глаза.
Читайте также:
В России каждый год более 100 тысяч людей заболевают неизлечимой болезнью глаз
Доктор Мясников рассказал о продуктах для профилактики деменции
В Минздраве РФ рассказали, как будут выдавать решения об операциях по смене пола у детей
Мария Фирсова