В Истре построили реабилитационный центр на 60 пациентов

Фото: Главгосстройнадзор МО
В Истре завершили строительство реабилитационного центра. Он сможет принимать более 60 пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и онкологическими заболеваниями, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
В семиэтажном центре, помимо палат, имеются спортивные залы с тренажерами и бассейн, массажные и лечебные кабинеты. Там будут проходить реабилитацию те, кто перенёс тяжелую болезнь или операцию, прошел курс стационарного лечения, но не восстановился.
Читайте также:
Подмосковный Технопарк «Импульс» построит цех для обработки металла
Производственно-складской комплекс построят в Серпухове
Лора Луганская