В Кашире врачи Международного онкологического центра провели выездной приём

Фото: администрация городского округа Кашира
22 ноября на базе взрослого второго поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница» прошёл выездной консультативный прием врачей «Международного онкологического центра».
Приём вели главный врач, врач-онколог Инна Резчикова и врач-радиотерапевт Владимир Петухов.
В рамках диспансерного наблюдения было осмотрено 14 пациентов, из которых троих направили на лучевую терапию, 8 пациентам было рекомендовано проведение исследования ПЭТ-КТ, а одному пациенту КТ с контрастом.
ООО «Международный онкологический центр» оказывает медпомощь в рамках территориальной программы госгарантий Московской области по лучевой терапии, противоопухолевой лекарственной терапии, а также диагностическим исследованиям. В их числе: ПЭТ/КТ и КТ.
Чтобы повысить доступность специализированной онкологической помощи каширским пациентам планируется и в будущем организовывать консультации специалистов центра.
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В рамках диспансерного наблюдения было осмотрено 14 пациентов, из которых троих направили на лучевую терапию, 8 пациентам было рекомендовано проведение исследования ПЭТ-КТ, а одному пациенту КТ с контрастом.
Чтобы повысить доступность специализированной онкологической помощи каширским пациентам планируется и в будущем организовывать консультации специалистов центра.
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Мария Фирсова