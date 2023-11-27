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В Кашире врачи Международного онкологического центра провели выездной приём

27 ноября 2023, 18:11
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

22 ноября на базе взрослого второго поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница» прошёл выездной консультативный прием врачей «Международного онкологического центра».
Приём вели главный врач, врач-онколог Инна Резчикова и врач-радиотерапевт Владимир Петухов.

В рамках диспансерного наблюдения было осмотрено 14 пациентов, из которых троих направили на лучевую терапию, 8 пациентам было рекомендовано проведение исследования ПЭТ-КТ, а одному пациенту КТ с контрастом.


ООО «Международный онкологический центр» оказывает медпомощь в рамках территориальной программы госгарантий Московской области по лучевой терапии, противоопухолевой лекарственной терапии, а также диагностическим исследованиям. В их числе: ПЭТ/КТ и КТ.

Чтобы повысить доступность специализированной онкологической помощи каширским пациентам планируется и в будущем организовывать консультации специалистов центра.

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#онкология
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В ФАПах Волоколамского округа начали принимать узкопрофильные врачи
27 ноября 2023, 17:50

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В фельдшерско-акушерских пунктах Волоколамского городского округа стартовали дни врачебного приёма. В ФАПах и амбулаториях начали принимать узкопрофильные медицинские специалисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В эти дни жители сельской местности могут пройти диспансеризацию рядом с домом. Чтобы попасть на приём к узкому специалисту, предварительную запись можно оформить у фельдшера», – пояснил заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.
В ближайшее время эндокринолог будет принимать 28 ноября в Кашинском ФАПе, кардиолог 29 ноября – в Тимонинском ФАПе, отоларинголог – 30 ноября в Спасском ФАПе, а невролог – в тот же день в Ильино-Ярополецком ФАПе в селе Ильинское. 

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Врач Мифтахова заявила о важности постельного режима во время простуды
27 ноября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Врач-терапевт Дарья Мифтахова заявила о важности постельного режима во время болезни, в частности, простуд, поскольку так организм быстрее восстановиться и с меньшей долей вероятности получит осложнения.
«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения. Несоблюдение режима покоя во время гриппа и ОРВИ повышает риск развития осложнений как основного заболевания, так и сопутствующих заболеваний», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Также постельный режим препятствует распространению инфекций.

Кроме того, рвач предупредила, что постельный режим может вызвать дезадаптацию организма, поэтому после него при привычной физической нагрузке у человека могут наблюдаться одышка, учащенное сердцебиение, потливость, слабость.

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Врач Кашух: Разгрузочные дни – не самый действенный метод сбросить вес
27 ноября 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/ronstik

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что современные специалисты не считают разгрузочные методы действенным способом сбросить вес.
«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным. Чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, надо выстроить здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы, не забывать про регулярную физнагрузку», — заявила в беседе с Газета.ру Кашух.

Она отметила, что, при этом, иногда для некоторых людей такой метод похудения бывает эффективным.

Однако, предостерегла врач, разгрузочные дни могут быть вредны из-за неправильного соблюдения баланса калорий, сложности переживания голода, а также негативных последствий в виде проблем с ЖКТ.

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#врач
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#питание
#диета
#здоровье
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«Никаких ночников»: Андролог назвал правила здорового сна
Андролог Марк Годзиян: Отказ от ночников является одним из правил здорового сна
27 ноября 2023, 17:23

Отказ от ночников и включенного телевизора ночью — одно из правил здорового сна. Об этом рассказал андролог Марк Годзиян в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что эпифиз, или  шишковидная железа, в разное время суток работает по-разному. При свете она обеспечивает организм гормоном радости серотонином, а ночью — гормоном сна мелатонином.

«Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления», — объяснил андролог. 
Годзиян также отметил, что дневной сон не компенсирует отсутствие сна в ночное время.

Чтобы спать качественно, необходимо избавить от  лишней освещенности:  задергивать на ночь окна плотными шторами, выключать телевизор и не пользоваться ночниками или пользоваться тусклыми лапочками. 

Также тем, кто ложится поздно, эксперт посоветовал приглушать освещения. Он также призвал засыпать не позже полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.

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#эксперт
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#ночь
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Диетолог Редина: Самый полезный хлеб – изготовленный из высококачественной муки
27 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/foodandstyle

Диетолог Ольга Редина заявила, что самым полезным хлебом будет тот, что изготовлен из натуральных ингредиентов и натуральных продуктов.
Поэтому, отметила врач, важно перед покупкой изучать состав хлеба.

«Дорогой хлеб часто изготавливают с использованием натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавления консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь более богатый вкус, а также содержать дополнительные ингредиенты, например семена и орехи. Также цена хлеба может быть выше, если его изготавливали вручную», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

При этом, к употреблению хлеба аккуратно надо относится людям с аллергиями на ингредиенты в нём. По словам специалиста хлеб, в составе которого много сахара, может быть вреден для детей.

А врач общей практики Сергей Алендеев заявил о вреде перекуса, поскольку он может приводить к падению уровня специального гормона и притуплению чувства голода.

«При малом потреблении калорий во время перекуса, может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели. Более того, перекус — это постоянная нагрузка на зубы и весь желудочно-кишечный тракт, ведь вы всё время жуёте, смущая собственный организм», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

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#диетолог
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#питание
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Neurology: Ученые обнаружили самый ранний признак болезни Альцгеймера
27 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/SIphotography

Ученые Калифорнийского университета выявили ранний симптом, который свидетельствует о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Это сокращение гиппокампа — области мозга, которая отвечает за эмоции, память и пространственную навигацию.
Экспериментальным путем было установлено, что с возрастом гиппокамп уменьшается у всех людей, но при некоторых заболеваниях его сокращение происходит быстрее. Этот симптом часто выявлялся на ранних стадиях у пациентов, подверженных болезнью Альцгеймера и сопровождался снижением когнитивных функций, сообщает Neurology.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 128 добровольцев, которых специалисты наблюдали в течение десяти лет. Итоги исследования показали, что уменьшение гиппокампа напрямую было связано со снижением когнитивных функций организма. Теперь на основании данных эксперимента можно считать, что уменьшение гиппокампа является биомаркером ранних стадий болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний.

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#специалисты
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#исследование
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Эксперт рассказал, чем опасен просмотр порнографии
Врач Кондон объяснил, в чем заключается главная опасность порнографии
27 ноября 2023, 15:34

Фото: istock / M-Production

Фильмы для взрослых устанавливают нереалистичные стандарты в сексе, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к сексу. Об опасности порнографии предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон, сообщает агентство news.com.au.

Кондон заявил, что главной опасностью порнографии является  навязывание неправильных убеждений о сексе.  

«Несоответствие реальности и ожиданий нередко возникает из-за воздействия порнографии и провоцирует стыд, беспокойство, а также нездоровое и неуважительное поведение по отношению к партнеру», — заверил эксперт.
К примеру, средняя продолжительность  полового акта составляет пять с половиной минут, но в порнографических фильмах длительность гораздо больше. Он отметил, что со временем человек воспринимает происходящее в таких фильмах как норму, а реальный секс уже не кажется таким интересным и не приносит должного удовольствия. 

Кондон призвал ограничить просмотр  контента для взрослых и чаще обсуждать тему секса со своим партнером.

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#секс
#эксперт
#человек
#отношения
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Врач Уланкина заявила о серьёзных проблемах энергетиков
27 ноября 2023, 15:28

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.
Она отметила, что напиток не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

«На первый взгляд в составе энергетических напитков нет каких-то критически опасных ингредиентов. Как правило, в них входят кофеин и сахар, а также некоторые аминокислоты, которые в нормальном состоянии присутствуют в организме, и природные компоненты. Как и во многих других продуктах промышленного производства, в составе энергетиков присутствуют красители и консерванты», — добавила в беседе с RT Уланкина.

Она отметила, что заменить энергетики для придания организму бодрости можно натуральными соками и смузи из овощей, ягод и фруктов.

А в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области заявили, что в регионе в этом году снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Как передают «Вести Подмосковья», число таких случаев сократилось на 5%, в том числе, из-за развития кардиологической службы и проведения профилактической работы среди населения.

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#питание
#здоровье
#напитки
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Подмосковные врачи спасли от смерти мужчину с инфарктом миокарда
27 ноября 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи предотвратили летальный исход мужчины с инфарктом миокарда.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
55-летний мужчина поступил в кардиологическое отделение больницы с гипертоническим кризом. По результатам ЭКГ ему диагностировали инфаркт нижней стенки миокарда.

«Пока ждали скорую, пациенту провели тромболитическую терапию – ввели лекарственный препарат для растворения тромба и открытия кровотока в сердечную мышцу. За это время он дважды пережил клиническую смерть на фоне инфаркта. Ему несколько раз делали дефибрилляцию сердца – до возобновления нормального сердцебиения.<…> В итоге мы смогли выиграть время и спасти человеку жизнь», - поделился заведующий кардиологическим отделением Илья Мануйлов.
Стоит отметить, что благодаря своевременной помощи врачей мужчину смогли стабилизировать и отвезти в сосудистый центр, где ему провели необходимое лечение. Кроме этого, после восстановления пациент вернулся в кардиологическое отделение Балашихинской больницы, что бы поблагодарить врачей за помощь и подарить им цветы. 

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