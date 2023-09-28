В Кашире врачи спасли жизнь молодому человеку после отравления алкоголем

Нутрициолог, консультант по пищевому поведению, преподаватель образовательной программы по коррекции веса и психологии пищевого поведения в Московском институте психоанализа Елена Владимирова заявила, что для укрепления иммунитета осенью необходимо употреблять больше витаминов и продуктов с бифидо- и лактобактериями. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».