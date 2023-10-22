В Каширскую больницу поступило новое диагностическое оборудование

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В Женскую консультацию Каширской больницы поступило новое диагностическое оборудование, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В больницу Каширы передали универсальную систему для ультразвуковой диагностики.
Новая система позволит проводить точную и качественную диагностику для женщин всех возрастов. С помощью аппарата УЗИ также можно проводить исследования различных органов и систем организма.
По его словам, новый аппарат УЗИ также позволит медицинским сотрудникам более точно контролировать беременность и все этапы развития плода.
Отмечается, что с начала 2023 года в каширскую больницу поступило четыре единицы новой диагностической техники.
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Новая система позволит проводить точную и качественную диагностику для женщин всех возрастов. С помощью аппарата УЗИ также можно проводить исследования различных органов и систем организма.
«Новое оборудование позволит нашим медицинским специалистам более точно и оперативно определять различные патологии и заболевания, такие как опухоли матки, яичников, миомы, эндометриоз и другие гинекологические проблемы», - прокомментировал ситуацию заведующий женской консультаций Алексей Бунаков.
По его словам, новый аппарат УЗИ также позволит медицинским сотрудникам более точно контролировать беременность и все этапы развития плода.
Отмечается, что с начала 2023 года в каширскую больницу поступило четыре единицы новой диагностической техники.
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Евгения Парфентьева