В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью

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Средняя школа для девочек Святой Терезы в Эреги на западе Кении частично закрылась после того как 106 учениц были госпитализированы в результате вспышки загадочной болезни. Об этом сообщает кенийское издание Star.
По данным медика больницы Ихугу, в крови заболевших девочек повышен уровень электролитов, это говорит о том, что их организмы теряют жидкость. Сообщается, что после принятия необходимых мер и проверки ситуации, занятия в школе будут проводиться в прежнем режиме.
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