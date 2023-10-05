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В Кении госпитализировали более сотни учениц с загадочной болезнью

Star: в Кении госпитализировали 106 учениц после вспышки загадочной болезни
05 октября 2023, 12:35
Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Средняя школа для девочек Святой Терезы в Эреги на западе Кении частично закрылась после того как 106 учениц были госпитализированы в результате вспышки загадочной болезни. Об этом сообщает кенийское издание Star.

Из-за этой болезни ноги девочек оказались парализованы. Несмотря на вспышку заболеваемости, продолжать обучение в школе останутся ученицы четвертых классов, у которых скоро должны начаться экзамены.

По данным медика больницы Ихугу, в крови заболевших девочек повышен уровень электролитов, это говорит о том, что их организмы теряют жидкость. Сообщается, что после принятия необходимых мер и проверки ситуации, занятия в школе будут проводиться в прежнем режиме.

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70 тысяч беременных женщин воспользовались онлайн-консультацией с врачом
05 октября 2023, 10:56

Фото: istockphoto /nensuria

Проект «Наша женская консультация» помогает женщинам облегчить походы к врачу. Благодаря онлайн-приемам будущие мамы могут проконсультироваться с психологом, получить расшифровку анализов, пройти обучающие курсы и многое другое не выходя из дома.
«Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тыс. беременных женщин», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Фото: пресс-служба Минздрава МО
Стоит отметить, что для записи на такую консультацию необходимо обратиться лечащему врачу. Также в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На сайте женщины могут прочитать ответы на интересующие их вопросы о беременности.


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#беременные
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В Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо
05 октября 2023, 10:08

Фото: iStock/Bojan89

Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы.
SHOT пишет, что 44-летняя жительница Уфы проходила омолаживающие бьюти-процедуры в клинике доктора Мифтаховой. 2 года назад косметолог предложила ей SMAS-лифтинг — это подтяжка лица ультразвуковым аппаратом. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.
 
Женщина страдала от температуры и боли около недели. Доктор заверила, что процесс заживления проходит нормально, и предложила ещё одну процедуру фотоомоложения на аппарате М22. После чего щека провалилась окончательно, а косметолог заблокировала её номер.
 
Мифтахова заявляет, что пациентка сама изуродовала себе лицо китайскими аппаратами, которые сама же и привозила в Уфу, пытаясь продавать в косметологических кабинетах. А SMAS и M22 в её клинике имеют регистрационные удостоверения. Но доктор призналась, что работает без лицензии. При этом, с её слов, пациенты об этом знают, и их это не смущает. А на женщину косметолог готовит встречный иск за ложный донос.

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#красота
#женщины
#врачи
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Сексолог рассказала женщинам о способе усиления оргазма
Сексолог Джиджи Энгл назвала женщинам способ усилить оргазм
05 октября 2023, 09:39

Фото: istock / Denisfilm

Сексолог Джиджи Энгл в беседе с изданием Metro рассказала женщинам о методах усиления женского оргазма. Еа слова приводит издание Lenta.ru.
По мнению специалиста, нужно перестать думать о наступлении оргазма, тогда получится усилить ощущения.

«Когда вы сосредотачиваетесь на получении оргазма, вы игнорируете ощущения в моменте и концентрируетесь на цели, а не на путешествии», — объяснила сексолог.
Энгл также отметила, что женщины по большей части испытывают удовольствие от самого процесса, чем от результата. При этом, отвлечение от лишних мыслей и наслаждение может приблизить желаемый оргазм. Сексолог обратила внимание на то, что всем женщинам нравится разное и способы получения удовольствия могут отличаться. И чтобы узнать свои предпочтения необходимо изучать свое тело и экспериментировать в спальне.   

В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.

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#женщина
#секс
#отношения
#здоровье
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Эндокринолог Катхурия назвала главные признаки проблем со щитовидкой
05 октября 2023, 06:51

Фото: iStock/Albina_Gavrilovic

Апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. Об этом рассказала «Газете.ру» врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.
По её словам, сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса. Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.

Недостаток же гормонов (гипотиреоз) может вызвать у человека депрессию, сонливость, апатию, отечность и другие симптомы. Кроме того, по словам доктора Катхурии, человеку с гипотиреозом всё время хочется спать, даже если он уже проспал достаточное время.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы. По её словам, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы.

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#врачи
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Диетолог Тихомирова объяснила, почему важно пить стакан воды натощак
Диетолог Тихомирова: Выпитый натощак стакан воды ускоряет метаболизм
05 октября 2023, 05:23

Фото: iStock/fizkes

Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что стакан выпитой натощак воды помогает проснуться, способствуют профилактике ряда заболеваний, положительно влияют на внешность и помогает бороться с лишним весом. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что привычка начинать день со стакана воды позволяет организму восстановить нарушенный во время сна водный баланс и запустить работу ЖКТ.

«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются», — цитирует издания слова собеседницы.

Кроме того, привычка по утрам пить воду способствует борьбе с лишним весом, запуская метаболические процессы, а потребление достаточно количества воды в течение дня ускоряет метаболизм, добавила Тихомирова.

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Кардиолог Деревянкина назвала признаки стенокардии

Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость

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#врач
#диетолог
#вода
#здоровье
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Кардиолог Деревянкина назвала признаки стенокардии
Кардиолог Деревянкина: Одышка может быть симптомом стенокардии
05 октября 2023, 00:39

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Диана Деревянкина заявила, что дискомфорт и боль в области грудной клетки могут говорить о стенокардии. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, к типичным признакам относится жгучая давящая боль за грудиной или левее неё. Обычно она появляется во время физической нагрузки, а после самостоятельно проходит.

«Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Однако важно понимать, влияет ли на одышку режим активности», — цитирует издание слова Деревянкиной.

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Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость
04 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/foodandstyle

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие продукты способны вызывать сонливость. По словам специалиста, это сладости, белый рис, белый хлеб и картофель. Об этом пишет «Газета.ru»._
«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — цитирует издание слова собеседницы.

Тананакина отметила, что в регуляции сна важную роль играют магний и аминокислота триптофан. Она добавила, что для улучшения сна в рацион стоит добавить продукты, богатые магнием - например, орехи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад.

«Если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — заключила врач.

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#врач
#шоколад
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Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи
Нутрициолог Вельможина рекомендовала смотреть на внешний вид орехов
04 октября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Нутрициолог, психолог, энергопрактик Анна Вельможина отметила, что при выборе орехов следует ориентироваться, в первую очередь, на внешний вид продукта.
«При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налёта, дырочек, сколов и плесени. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объёмные, издающие хруст ядра», — отметила в беседе с «Царьградом» Вельможина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявлял, что избыток массы тела опасен для здоровья, поскольку может нарушать обмен веществ и способствовать развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология.

«Для того, чтобы поставить диагноз «ожирение», человека необходимо взвесить. Есть понятие нормального веса. Самый простой метод расчета — это две последние цифры роста. Если рост человека 170 см, то его нормальный вес — 70 кг. С помощью индекса массы тела можно определить, есть ли у человека ожирение», — прокомментировал в беседе с «Вечерей Москвой» Гинзбург.

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#диетолог
#ожирение
#питание
#здоровье
#продукты
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Солнечногорские хирурги спасли потерявшего два литра крови пациента
04 октября 2023, 16:51

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской областной больницы спасли 45-летнего мужчину с двухсантиметровой язвой двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациента доставили в больницу с низким давлением и без сознания. Учитывая тяжесть его состояния, результаты анализов и компьютерной томографии, мужчину сразу перевели в реанимацию. Там ему выполнили эндоскопические исследования и перелили кровь. 
 
После стабилизации состояния пациенту провели гастроскопию, которая показала двухсантиметровую язву двенадцатиперстной кишки с крупным кровоточащим сосудом на дне. Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции ему удалили две трети желудка.
 
Постоперационное восстановление прошло без осложнений, пациента выписали уже через неделю. Врачи напомнили пациенту о вреде употребления алкоголя.

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В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей

В Московской области проведут масштабную акцию по онкоскринингу
 
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