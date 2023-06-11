В Китае выявлены случаи заражения оспой обезьян

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Инфицированные изолированы и проходят медицинское лечение в спецбольнице. Симптомы их недуга по классификации определяются как легкие. Инфицированными оказались двое мужчин в возрасте 29 и 43 лет.
По статистике за прошлый год в 109 странах зафиксировали около 77 тысяч случаев заболевания, также известно о 36 летальных исходах. О случаях заражения оспой в России рассказал на «Радио 1» доктор медицинских наук, врач, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич Жемчугов.