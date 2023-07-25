В Китае женщина оглохла на одно ухо после поцелуя возлюбленного

Фото:istockphoto/Panupong Piewkleng
Жительница китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, получила разрыв барабанной перепонки из-за страстного поцелуя возлюбленного в ухо.
Oddity Central пишет, что пострадавшая обратилась в ЛОР-отделение больницы из-за того, что оглохла на одно ухо. Выяснилось, что китаянка получила травматический прорыв барабанной перепонки.
Китаянка рассказала, что её возлюбленный случайно вдохнул воздух в ухо, когда целовался с ней.
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Китаянка рассказала, что её возлюбленный случайно вдохнул воздух в ухо, когда целовался с ней.
«Когда он целовал мое ухо, он сильно вдохнул в него, и я услышала хлопок. После этого я потеряла слух. Я была в шоке», — сказала Сяохуа.По словам врача, барабанная перепонка заживает самостоятельно от 2 недель до 3 месяцев. Но в случае, если спустя три месяца слух женщины не восстановится, потребуется операция.
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Мария Фирсова