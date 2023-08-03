В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Стригункова напомнила, что колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работать в регионе в 2019 году.
«За все время работы колл-центра, начавшего работу в 2019 году, поступило почти 1,5 млн звонков. Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки», — отметила Светлана Стригункова.
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Алиса Сергиенко