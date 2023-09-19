В Коломенской областной больнице начали капремонт лечебного корпуса в Озёрах

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В рамках капитального ремонта специалисты приведут корпус к единому стандарту мединицских учреждений, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.На капремонт лечебного корпуса в Озёра выделено 627 миллионов рублей.
Специалисты уже проводят демонтаж и в рамках проекта капремонта будет изменена планировка всего здания, заменены коммуникации и обновится система вентиляции.
«Большое внимание при проведении капремонта уделяется созданию комфортных условий для пациентов. Благодаря работам, в стационарном корпусе в Озёрах все палаты будут малой вместимости — рассчитаны на пребывание 2-4 человек, кроме того, в каждой будет оборудован санузел», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.
После проведения капитального ремонта в корпусе больницы будет расположено отделение плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, приёмное, реанимация и анестезиология. Также, в планах оборудовать отделение гериатрии на 25 пациентов.
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