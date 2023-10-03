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В Коломне специалисты отремонтируют хирургический корпус больницы

03 октября 2023, 10:08
Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk

Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk

Специалисты продолжают капитальный ремонт хирургического корпуса № 2, находящегося на территории больничного городка Коломенской областной больницы.

Хирургический корпус № 2 является старейшим стационарным корпусом на территории больничного городка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Корпус построили в 1937 году. После проведения работ в нём разместят Региональный сосудистый центр: неврологическое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, кардиологическое отделение и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, смогут проходить здесь первый этап реабилитации. После завершения работ корпус сможет принять на госпитализацию 170 пациентов.


По проекту запланированы 2-3 местные палаты с санузлом.

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В подмосковные больницы в этом году поступило более 130 аппаратов УЗИ
03 октября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные медицинские организации продолжают получать новое медоборудование, в том числе диагностическое. Так, больницы Подмосковья с начала года получили 134 аппарата для ультразвуковой диагностики на общую сумму 778 миллионов рублей.
«Для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяется в различных случаях: будь то ведение беременности, диагностика заболеваний или контроль лечения. В прошлом году мы поставили в наши больницы и поликлиники порядка 160 аппаратов УЗИ», – сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Также, Светлана Стригункова отметила. что до конца года больницы получат ещё больше 170 аппаратов для ультразвуковой диагностики. Для оснащения больниц современным оборудованием из бюджета региона было выделено более 1 миллиарда рублей.

В Электростальскую больницу поступило четыре ультразвуковых аппарата, а также ультразвуковой сканер стоимостью для отделения гинекологии.

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Надуть щёки и закрыть глаза: как понять, что случился инсульт?
Кардиолог Конев назвал основные симптомы инсульта
03 октября 2023, 09:01

Фото: IStock/Tunatura

К основным признакам инсульта относится онемение. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
По словам специалиста, во время инсульта у человека могут онеметь все конечности и части лица. Понять, что у человека случилась беда можно, попросив его надуть щёки или закрыть глаза.
«Человек перестаёт чувствовать части своего тела: рука, нога, две руки или ноги, и вообще все конечности. Онемевают некоторые части лица, появляется асимметрия. Достаточно заставить человека надуть щёки и одна из них парусит, то это, вероятно, инсульт. То же самое с глазами, например, когда один глаз не закрывается. Также может измениться походка, осанка», — сказал Конев.
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#глаза
#человек
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Эндокринолог Павлова перечислила худшие продукты для сосудов
Эндокринолог Павлова: Сахар и йогурты вредные для сосудов продукты
03 октября 2023, 06:28

Фото: iStock/Anna Volobueva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала самые вредные для сосудов продукты. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
По словам специалиста, употребления ряда продуктов, вредящих сосудам, следует ограничить. К таким продуктам относятся, например, сахар и считающиеся безобидными йогурты. Павлова подчеркнула, что йогурт является таким же десертом, как торты или мороженное.

Врач добавила, что особую опасность для сосудов также представляют газированные напитки, в состав которых входит сахар и различные красители.

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#сахар
#пища
#опасность
#врач
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В Красноярске пенсионерка заразилась редким заболеванием от муравьёв
В Красноярске пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом
03 октября 2023, 05:46

Фото: iStock/RHJ

В Партизанском районе Красноярска пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом. Об этом пишет ngs24.ru со ссылкой на главного санитарного врача по региону Дмитрия Горячева.
По информации издания, в настоящее время женщина лечится дома.

Дикроцелиоз является редким видом гельминтозов и встречается у людей достаточно редко. В красноярском крае этот случай стал первым. Человек может заразиться дикроцелиозом при случайном заглатывании зараженных муравьев, когда ест зелень, ягоды или овощи прям с огорода, а также поражённую печень скота.

«Профилактикой этого заболевания является тщательное мытье ягод, овощей, собранных в огороде, а также соблюдение технологии приготовления продуктов», — цитирует издание слова Горячева.

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#продукты
#ягоды
#женщина
#овощи
#человек
#заболевания
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Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь
03 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/FotoDuets

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на состоянии печени негативно сказываются употребление алкоголя, бесконтрольный прием лекарств, а также неправильное питание.
«Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта», — цитирует слова специалиста «Москва 24».

Ещё одной привычкой, способной привести к негативным последствиям для печени, доктор назвал бесконтрольный приём каких-либо лекарств. Романенко пояснила, что гепатотоксичное влияние не печень могут оказывать анальгетики или антибактериальные препараты, поэтому принимать их можно исключительно по назначению врача.

Кроме того, работу печени могут нарушить спиртные напитки.

«Зачастую даже не имеет значения, сколько именно алкоголя человек употребляет. Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», — заключила Татьяна Романенко.

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#врач
#питание
#напитки
#человек
#препараты
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Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний
03 октября 2023, 02:10

Фото: iStock/AaronAmat

Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что длительный кашель может являться симптомом многих заболеваний. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, кашель может указывать на болезни дыхательных путей и лёгких. Кроме того, длительный кашель может быть связан со спецификой работы, где человеку приходится много разговаривать.

Длительный кашель также может говорить о развитии онкологических заболеваний лёгких или бронхов на фоне курения. Обычно, такой кашель появляется после утреннего пробуждения. 

Если патология лёгких при длительном кашле была исключена, то симптом может указывать на болезни сердца, включая сердечную недостаточность.

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#тест
#симптомы
#врач
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Диетолог Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов
Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты
02 октября 2023, 23:07

Фото: iStock/Nina Calykh

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста одна-две порции таких продуктов ежедневно гарантируют получение суточной нормы кальция, а также бифидо- и лактобактерий. Кроме того, кисломолочные продукты содержат мало сахара и качественный белок, добавил Гинзбург.

Диетолог посоветовал каждый день выпивать стакан кефира и съедать 200 г творога или две ложки сметаны. Он подчеркнул, что лучше всего выбирать фермерские продукты.

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#продукты
#диетолог
#врач
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Диетолог Королева назвала мясные полуфабрикаты самым вредным видом мяса
02 октября 2023, 20:20

Фото: iStock/digicomphoto

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева заявила, что возможный вред организму от употребления мяса зависит от его вида. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам диетолога, пожилым людям, у которых есть хронические заболевания и проблемы с метаболизмом, не рекомендуется употреблять много красного мяса из-за возможного переизбытка аминокислоты метионина.

«Чтобы подстраховаться, для получения необходимого количества белка, но без большого количества метионина в составе, лучше использовать белое мясо птицы, рыбу. И обязательно для биоусваимости этих продуктов употреблять полезные гарниры из овощей и салатной зелени», — приводит слова Королевой Общественная служба новостей.

К вредным видам мяса диетолог причислила сосиски, сардельки, пельмени и иные виды максимально переработанного мяса. 

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#птицы
#врач
#мясо
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#заболевания
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#служба
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Малышева назвала необычный способ для раннего выявления рака
Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность для выявления рака яичек
02 октября 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Для выявления рака яичек на ранней стадии мужчинам стоит сдавать тест на беременность. Такое заявление сделала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
С помощью теста на беременность можно определить уровень гормона ХГЧ в крови. У женщины его повышение означает беременность, однако и у мужчины этот тест может показать две полоски, что может указывать на рак яичек.

«Если он положительный, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек», — заявила Малышева. 

При этом ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус объяснил, что между повышением уровня гормона ХГЧ у мужчины и вероятностью злокачественного новообразования существует прямая связь.

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