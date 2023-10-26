В Королёве открылось отделение реанимации и интенсивной терапии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Необходимость такого отделения в стационаре нашего филиала обусловлена профилями расположенных в филиале круглосуточных отделений и наличием отделения гемодиализа. У нас проходят лечение пациенты с патологиями почек, эндокринной системы, а также пациенты, перенесшие инсульты или инфаркты. Все они могут нуждаться в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях», - подчеркнула заведующая филиалом больницы Анна Чуканина.
Отделение рассчитано на одновременное пребывание 6 пациентов.Стоит отметить, что там также организован инфекционный бокс.
Кроме этого, отделение укомплектовано медицинскими специалистами и необходимым оборудованием.
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