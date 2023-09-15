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В Котельниках появится современная поликлиника

15 сентября 2023, 11:23
Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

Новая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, что даст возможность жителям муниципалитета получить необходимую медицинскую помощь в пределах округа своевременно.
Медицинское учреждение будет рассчитано на приём взрослых и детей, также в поликлинике будет стоматологическое отделение, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.
«Строительство нового учреждения здравоохранения существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Кроме медицинской составляющей, открытие этой поликлиники позволит создать и новые рабочие места на территории Котельников», — рассказал депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.

Поликлиника будет расположена в 5-этажном здании общей площадью 11 тысяч кв. метров. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью.

Специалисты благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковочные зоны для удобства посетителей, детские площадки и места для отдыха.

Завершение строительства намечается на 2025 год.

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Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о лишнем весе из-за любви к сухофруктам
15 сентября 2023, 06:57

Фото: iStock/Svetl

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала в своём Telegram-канале о вреде чрезмерного употребления сухофруктов
«Сухофрукты с одной стороны очень полезны, а с другой — очень коварны. Их зачастую готовят в сиропе. Можно спросить у продавца, как готовят разные сорта сухофруктов, но насколько честным будет ответ?» — задается она логичным вопросом.

К тому же, как добавляет эндокринолог, зачастую сухофрукты накладывают себе в маленькие тарелки и мисочки прямо на рабочем столе — а в таком «агрегатном состоянии» их чрезвычайно легко переесть.

Гораздо лучше будет, заключила доктор Павлова, если начать относиться к изюму, кураге и прочим сухофруктам как к лекарствам, т.е. принимать их небольшими дозами после основной еды.

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#врачи
#советы
#здоровье
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Гинеколог предостерегла от раннего возобновления сексуальной жизни после родов
Гинеколог Казакова: После родов заниматься сексом можно через 6–8 недель
15 сентября 2023, 05:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Акушер-гинеколог Дарья Казакова заявила, что после родов оптимальным сроком возобновления сексуальной жизни считается срок 6–8 недель. Несоблюдение рекомендаций грозит возникновением инфекционно-воспалительных осложнений, рассказала специалист «Известиям».
Она пояснила, что времени требует процесс инволюции, то есть обратного развития матки и заживления швов на промежности, шейки матки и стенках влагалища.

«Возобновление половой жизни ранее обозначенного срока может грозить возникновением инфекционно-воспалительных осложнений. После истечения 6–8 недель необходимо прийти на плановый послеродовый осмотр к врачу акушеру-гинекологу», — цитирует издание слова собеседницы.

Казакова предупредила, что женщина при возобновлении сексуальных отношений может испытывать во время полового акта болезненность и сухость.

«Сухость чаще возникает у женщин, кормящих грудью, что в первую очередь связано с изменением гормонального фона во время лактации. Боли во время полового акта могут быть связаны с формированием рубцовой ткани в области разрывов и швов», — объяснила гинеколог.

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#женщина
#гинеколог
#секс
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Диетолог Гинзбург назвал неожиданные полезные свойства мяса краба
Диетолог Гинзбург: Мясо краба улучшает работу мозга
14 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/mapo

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что мясо краба помогает улучшить работу головного мозга, а также замедлить старение и устранить дефицит витамина D.
Он подчеркнул, что витамин D способствует укреплению костей и снижает риск переломов.

«Витамин D влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.

Специалист добавил, что крабовое мясо содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые также очень полезны для организма.

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#мясо
#здоровье
#диетолог
#питание
#витамины
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Невролог Емелин рассказал о неожиданном первом симптоме болезни Альцгеймера
14 сентября 2023, 18:27

Фото: istock / PIKSEL

Врач-невролог Андрей Емелин из Петербурга рассказал о первом симптоме болезни Альцгеймера. Профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова рассказал, что нарушение памяти не всегда свидетельствует о развитии болезни.
По словам специалиста, первым симптомом может стать отсутствие интереса к жизни, привычным занятиям и увлечениям у пожилого человека. Врач отметил, что родственники могут не обращать внимания на этот фактор и не сразу заметить развитие старческой деменции. 

По словам специалиста, в основе механизма болезни Альцгеймера лежит накопление патологических белков в головном мозге. Наследственный фактор не всегда влияет, наличие болезни у одного родственника не гарантирует обязательное наличие у другого.

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#болезни
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Россиянам рассказали, когда витамины могут быть опасны для печени
Врач Панина: Неразумное употребление витаминов может вызвать проблемы с печенью
14 сентября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина заявила, что неразумный приём витаминов, БАДов и других лекарственных средств может привести к разрушениям печени.
«БАДы, неразумный приём витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов, даже просто парацетамол может привести к токсическому гепатиту», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Панина.

Также она подчеркнула, что любые лекарственные средства может назначать только врач, и принимать препараты надо строго в соответствии с предписаниями специалиста.

Кроме лекарств, по словам врача, негативное влияние на здоровье печени могут оказать лишний вес и ожирение, алкоголь, вредная пища.

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#алкоголь
#здоровье
#врач
#пища
#препараты
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Ученые заявили, что электронные сигареты ослабляют иммунитет
14 сентября 2023, 17:02

Фото: istock / Igor Ilkov

Ученые обнаружили новый вред от электронных испарителей. Исследование Бирмингемского университета опубликовал медицинский журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Исследователи заявили, что пар от электронных сигарет влияет на работу иммунной системы, а именно замедляет нейтрофилы. В качестве эксперимента они взяли образцы крови у некурящих здоровых людей и вывели оттуда клетки иммунитета, убивающие патогенные микроорганизмы и продукты распада тканей организма. Следующим этапом стало воздействие на клетки сорока затяжек (средний уровень потребления в день) без ароматизаторов с никотином и без. 

Ученые заметили, что все клетки остались живы, но их активность значительно уменьшилась. Причиной тому стало повышение уровня F-актина, расположенного внутри клеток. Исследователи пришли к выводу, что употребление электронных сигарет повышает риск респираторных болезней и ускоряют старение. 

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#исследование
#сигареты
#вейпы
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Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности
14 сентября 2023, 16:00

Фото: IStock/Smederevac

В Воронежской области продолжается борьба с сибирской язвой. В регионе стартовала масштабная вакцинация животных. Число заболевших воронежцев возросло до девяти. Кроме того, заболевание подозревают у 15-летнего подростка.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил в эфире «Радио 1», что такие вспышки происходят в регионах России каждый год. Виной тому – жадность людей.
«Это такие хозяйства подворья, где содержится частный скот. Если неблагочестивые хозяева понимают, что животное заболело, они его забивают и пытаются утилизировать: распродать, съесть, шкуру куда-то деть, вместо того, чтобы обратиться к ветеринару. Сейчас корова дорогая, поэтому им жалко её обследовать и просто так забивать. Вот они и пытаются скрыть факт заболевания животного и его падеж, ставя под угрозу собственную жизнь и жизнь других людей», — сказал Болибок.
По словам специалиста, заражение сибирской язвой происходит моментально, достаточно просто взять мясо больного животного в руки. Животное же может заразиться, раскопав скотомогильники.
«У нас на территории России есть очаги — в основном это степная зона, где гоняли табуны, там есть скотомогильники, где захоронен падежный скот. Порой эти могильники то размывает от дождя, то просто животные раскапывают, и споры сибирской язвы, которые хранятся сотнями лет, активизируются и начинают заражать», — добавил иммунолог.
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#мясо
#заражение
#заболевания
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Кардиолог Кореневич предупредила о крайне опасности макарон и риса для сердца
14 сентября 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/WS Studio

Кардиолога Анны Кореневич заявила, что на здоровье сердца, а также риск инфаркта огромное влияние оказывает питание.
По её ловам, риск развития проблем с сердцем повышен не только у тех, кто злоупотребляет хлебом и выпечкой, но и у любителей макарон и риса. Также неблагоприятны для здоровья сердца такие гарниры, как консервированные овощи. Как передаёт utro.ru, не рекомендуется злоупотреблять и красным мясом, колбасами, сосисками и пельменями. По словам специалиста, такие продукты содержат большое количество быстрых углеводов, а также трансжиры.

А врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, содержащие много клетчатки, к ним она отнесла свеклу, сельдерей, капусту и морковь.

«Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свекла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста. Клетчатка даёт эффект пилинга и отлично вбирает в себя всё, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжёлых металлов», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Солоатина.

Она отметила, что микроэлемент содержат и фрукты, такие, как чернослив, курага и инжир.

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#фрукты
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Опрос: Большинство россиян больше не боятся COVID-19
14 сентября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/geargodz

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что лишь 40% россиян опасаются заболеть коронавирусом.
Остальные либо считают, что с ними ничего страшного не случится (24%), либо вообще уже не задумываются об этом (26%).

«Наряду с ростом заболеваемости в сентябре выросли и опасения россиян заболеть СOVID-19, в общей сложности 41% очень боятся или в какой-то мере опасаются заразиться коронавирусом. В июне показатель был ниже на 8 п.п. – 33%», – приводит АГН «Москва» сообщение ВЦИОМ.

Отмечается, что чаще всего отмечали страх заболеть коронавирусом люди старшего поколения.

Ранее телеведущая Айза пожаловалась на дикую усталость, в том числе, от проблем со здоровьем.

«Я каждый день хочу сдаться! Хочу кричать от усталости! Ныть от грязи вокруг! От своих вечных болезней! Плюс у меня раздолбанные гланды тысячами ангин с самого детства», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова девушки.

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