В Котельниках появится современная поликлиника

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники
Новая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, что даст возможность жителям муниципалитета получить необходимую медицинскую помощь в пределах округа своевременно.
Медицинское учреждение будет рассчитано на приём взрослых и детей, также в поликлинике будет стоматологическое отделение, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.
Поликлиника будет расположена в 5-этажном здании общей площадью 11 тысяч кв. метров. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью.
Специалисты благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковочные зоны для удобства посетителей, детские площадки и места для отдыха.
Завершение строительства намечается на 2025 год.
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«Строительство нового учреждения здравоохранения существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Кроме медицинской составляющей, открытие этой поликлиники позволит создать и новые рабочие места на территории Котельников», — рассказал депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.
Специалисты благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковочные зоны для удобства посетителей, детские площадки и места для отдыха.
Завершение строительства намечается на 2025 год.
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Алиса Сергиенко