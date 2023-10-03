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В Красноярске пенсионерка заразилась редким заболеванием от муравьёв

В Красноярске пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом
03 октября 2023, 05:46
Фото: iStock/RHJ

Фото: iStock/RHJ

В Партизанском районе Красноярска пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом. Об этом пишет ngs24.ru со ссылкой на главного санитарного врача по региону Дмитрия Горячева.
По информации издания, в настоящее время женщина лечится дома.

Дикроцелиоз является редким видом гельминтозов и встречается у людей достаточно редко. В красноярском крае этот случай стал первым. Человек может заразиться дикроцелиозом при случайном заглатывании зараженных муравьев, когда ест зелень, ягоды или овощи прям с огорода, а также поражённую печень скота.


«Профилактикой этого заболевания является тщательное мытье ягод, овощей, собранных в огороде, а также соблюдение технологии приготовления продуктов», — цитирует издание слова Горячева.

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#продукты
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#женщина
#овощи
#человек
#заболевания
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Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь
03 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/FotoDuets

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на состоянии печени негативно сказываются употребление алкоголя, бесконтрольный прием лекарств, а также неправильное питание.
«Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта», — цитирует слова специалиста «Москва 24».

Ещё одной привычкой, способной привести к негативным последствиям для печени, доктор назвал бесконтрольный приём каких-либо лекарств. Романенко пояснила, что гепатотоксичное влияние не печень могут оказывать анальгетики или антибактериальные препараты, поэтому принимать их можно исключительно по назначению врача.

Кроме того, работу печени могут нарушить спиртные напитки.

«Зачастую даже не имеет значения, сколько именно алкоголя человек употребляет. Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», — заключила Татьяна Романенко.

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#врач
#питание
#напитки
#человек
#препараты
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Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний
03 октября 2023, 02:10

Фото: iStock/AaronAmat

Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что длительный кашель может являться симптомом многих заболеваний. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, кашель может указывать на болезни дыхательных путей и лёгких. Кроме того, длительный кашель может быть связан со спецификой работы, где человеку приходится много разговаривать.

Длительный кашель также может говорить о развитии онкологических заболеваний лёгких или бронхов на фоне курения. Обычно, такой кашель появляется после утреннего пробуждения. 

Если патология лёгких при длительном кашле была исключена, то симптом может указывать на болезни сердца, включая сердечную недостаточность.

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#тест
#симптомы
#врач
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Диетолог Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов
Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты
02 октября 2023, 23:07

Фото: iStock/Nina Calykh

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста одна-две порции таких продуктов ежедневно гарантируют получение суточной нормы кальция, а также бифидо- и лактобактерий. Кроме того, кисломолочные продукты содержат мало сахара и качественный белок, добавил Гинзбург.

Диетолог посоветовал каждый день выпивать стакан кефира и съедать 200 г творога или две ложки сметаны. Он подчеркнул, что лучше всего выбирать фермерские продукты.

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#продукты
#диетолог
#врач
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Диетолог Королева назвала мясные полуфабрикаты самым вредным видом мяса
02 октября 2023, 20:20

Фото: iStock/digicomphoto

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева заявила, что возможный вред организму от употребления мяса зависит от его вида. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам диетолога, пожилым людям, у которых есть хронические заболевания и проблемы с метаболизмом, не рекомендуется употреблять много красного мяса из-за возможного переизбытка аминокислоты метионина.

«Чтобы подстраховаться, для получения необходимого количества белка, но без большого количества метионина в составе, лучше использовать белое мясо птицы, рыбу. И обязательно для биоусваимости этих продуктов употреблять полезные гарниры из овощей и салатной зелени», — приводит слова Королевой Общественная служба новостей.

К вредным видам мяса диетолог причислила сосиски, сардельки, пельмени и иные виды максимально переработанного мяса. 

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#птицы
#врач
#мясо
#диетолог
#заболевания
#люди
#служба
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Малышева назвала необычный способ для раннего выявления рака
Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность для выявления рака яичек
02 октября 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Для выявления рака яичек на ранней стадии мужчинам стоит сдавать тест на беременность. Такое заявление сделала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
С помощью теста на беременность можно определить уровень гормона ХГЧ в крови. У женщины его повышение означает беременность, однако и у мужчины этот тест может показать две полоски, что может указывать на рак яичек.

«Если он положительный, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек», — заявила Малышева. 

При этом ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус объяснил, что между повышением уровня гормона ХГЧ у мужчины и вероятностью злокачественного новообразования существует прямая связь.

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#тест
#мужчины
#болезни
#рак
#люди
#беременность
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Опыт работы подмосковных ФАПов планируют применять в Эфиопии
02 октября 2023, 18:53

Фото: Минздрав МО

Делегация из Эфиопии в сопровождении замминистра здравоохранения Московской области Максима Максимова посетила модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди Чеховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Основной задачей было показать коллегам, как мы развиваем и повышаем доступность оказания медицинской помощи жителям отдалённых территорий. Важно, чтобы медпомощь была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается», – пояснил Максимов.
В состав делегации вошли ректора Университета Бонга Петрос Волдегиоргис Волдесенбет и полномочный министр Гисилл Шавел Мекурий

Целью визита стало ознакомление с проектом «Эффективный ФАП», который включает диспансерное наблюдение пациентов, возможность получения телемедицинской консультации с врачом и льготное лекарственное обеспечение, когда жителям не нужно ехать в аптечный пункт, а препарат доставляется непосредственно в ФАП. 
 
Иностранные гости высоко оценили организацию работы фельдшерско-акушерского пункта. Они планируют применить опыт работы ФАПа у себя в Эфиопии.

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Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса



 

 
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#здоровье
#фап
#подмосковье
#московская область
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Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса
02 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/NiseriN

Врач – пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова сообщила, что коронавирус по-прежнему остается заболеванием с непредсказуемыми последствиями, передают «Вести Подмосковья».
Сотникова пояснила, что симптомы «Пиролы» на начальной стадии не имеют отличий от признаков гриппа или ОРВИ. К симптомам относятся: боль в горле, сухой кашель, заложенность носа и ломоту в мышцах и суставах. Также характерна температура до 38 градусов.

«При первых признаках простудных заболеваний следует сразу обратиться за медицинской помощью. Только врач сможет своевременно распознать клинические проявления болезни и назначить необходимую терапию. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, ведь это чревато серьезными осложнениями, которые проявляются в самых «слабых» местах организма, — цитируют пульмонолога «Вести Подмосковья».

Сотникова добавила, что у тех, кто заболевает «Пиролой» не пропадает обоняние, если же эта функция организма снижается, то восстанавливается она гораздо быстрее, чем при предыдущих штаммах ковида. В качестве терапии медики используют противовирусные препараты и жаропонижающие.

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#медики
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#болезни
#вирусолог
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Нутрициолог Никитина опровергла миф о выработке витамина D от солнца
Нутрициолог Никитина: витамин D является незаменимым прогормоном
02 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Нутрициолог Лариса Никитина заявила, что витамин D не синтезируется в организме человека от солнечного света, мнение об этом является всеобщим заблуждением. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению нутрициолога, после 35-40 лет витамин D вообще не усваивается из солнца. 

«К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D», — цитирует Никитину Pravda.Ru.

Специалист отметила, что у большинства людей имеются генетические проблемы, которые связаны с деформацией гена, который отвечает за усвоение витамина D. По этой причине кому-то витамин D следует принимать в форме капель, кому-то — растворять в воде, а кому-то лучше использовать уколы.

Никитина добавила, что получить витамин с пищей невозможно, поэтому его недостаток можно восполнить исключительно с помощью препаратов.

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#витамины
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#солнце
#еда
#врач
#здоровье
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Британку госпитализировали с пневмонией и кислородным голоданием из-за вейпинга
02 октября 2023, 18:14

Фото: iStock/Igor Ilkov

26-летняя британка Джоди Хадсон оказалась в больнице из-за непрерывного вейпинга.
Девушка ощутила внезапное головокружение, одышку и не смогла пошевелиться. Выбрав вейпинг вместо обычных сигарет, Хадсон верила, что сделала выбор в пользу более здоровой альтернативы, пишет Daily Mail.
 
Девушка курит с 18 лет. Бросила вредную привычку, когда забеременела. После рождения ребёнка Хадсон пристрастилась к электронным сигаретам. 2 года девушка курила электронные сигареты ежедневно. В сентябре у неё развился тонзиллит, появилась одышка.
 
Хадсон была дома, когда внезапно начался приступ удушья. Из-за недостатка кислорода она не могла двигаться и разговаривать. Мать Хадсон вызвала медиков. Девушку доставили в палату и надели кислородную маску из-за гипоксии. Врачи диагностировали пневмонию, вызванную вейпингом.
 
Известно, что Хадсон теперь всю жизнь будет пользоваться ингаляторами из-за приобретённой бронхиальной астмы.

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#здоровье
#вейпы
#сигареты
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