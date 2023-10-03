В Красноярске пенсионерка заразилась редким заболеванием от муравьёв

Фото: iStock/RHJ
В Партизанском районе Красноярска пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом. Об этом пишет ngs24.ru со ссылкой на главного санитарного врача по региону Дмитрия Горячева.
По информации издания, в настоящее время женщина лечится дома.
Дикроцелиоз является редким видом гельминтозов и встречается у людей достаточно редко. В красноярском крае этот случай стал первым. Человек может заразиться дикроцелиозом при случайном заглатывании зараженных муравьев, когда ест зелень, ягоды или овощи прям с огорода, а также поражённую печень скота.
Читайте также:
Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний
Британку госпитализировали с пневмонией и кислородным голоданием из-за вейпинга
Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты
Дикроцелиоз является редким видом гельминтозов и встречается у людей достаточно редко. В красноярском крае этот случай стал первым. Человек может заразиться дикроцелиозом при случайном заглатывании зараженных муравьев, когда ест зелень, ягоды или овощи прям с огорода, а также поражённую печень скота.
«Профилактикой этого заболевания является тщательное мытье ягод, овощей, собранных в огороде, а также соблюдение технологии приготовления продуктов», — цитирует издание слова Горячева.
Читайте также:
Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний
Британку госпитализировали с пневмонией и кислородным голоданием из-за вейпинга
Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты
Диана Аванесян