В Ленинградской области опасаются распространения холеры

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Медики Ленинградской области проверяют пробы на наличие холерного вибриона у трех человек. Все трое ранее имели контакты с заболевшими в Тамбовской области.
В конце прошлой недели в общежитии для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у гражданина Индии, прибывшего на заработки, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, схожие с симптомами холеры. Позже к нему присоединился еще один заболевший, прибывший в Россию тем же самолетом. Региональный Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. До выявления и проверки всех контактных лиц администрация Тамбова ввела запрет на купание в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.
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Александр Бойцов