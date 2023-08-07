В Лиге защиты пациентов выступили против запрета УЗИ без направления врача

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Россиянка пожаловалась на отказ в проведении ультразвукового исследования (УЗИ) в частном учреждении без направления специалиста. Однако Верховный суд принял другую сторону и не разрешил россиянам проходить УЗИ без направления врача.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью «Радио 1» со ссылкой на закон напомнил, что направление к специалисту, в частности, к специалисту функциональной диагностики действительно можно получить только по назначению врача. Это требование распространяется как на государственные учреждения, так и на платные. Однако он подчеркнул, что такая система имеет ряд минусов.
Собеседник отметил, что в некоторых клиниках можно не брать направление у терапевта, если оно было выдано ранее. Однако есть учреждения, которые требуют обращаться к первичному врачу каждый раз. Саверский уверен, такая бюрократия — это результат нехватки врачей и желания медиков заработать на пациентах.
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«Есть ситуации, когда пациент лучше врача знает, что с ним происходит, знает, что ему надо УЗИ делать, и не всегда в таком случае нужно направление врача, это обременительная процедура. Ведь даже в Москве это не просто. Вы сначала должны приехать в одну поликлинику, но так как УЗИ в ней нет, через какое-то время вы должны поехать в другую поликлинику, где есть это УЗИ. А запись, например, расписана на две недели», — сказал Александр Саверский.
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Екатерина Шмакова