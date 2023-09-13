В Луховицах хирурги удалили пациентке гигантскую миому матки

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«Такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, вызывать инфекционно-воспалительные заболевания. Также может быть нарушена работа пищеварительной системы. Самое опасное – это риск развития онкологических заболеваний», – сказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьёва.
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