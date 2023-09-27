В Люберецкой больнице раскрыли, что спасло пациента с 90% поражением лёгких

Фото: IStock/Gumpanat
В Люберцах реаниматологи спасли пациента, который не мог самостоятельно дышать. Мужчину 39 лет в крайне-тяжелом состоянии доставили на скорой в стационар № 3 Люберецкой областной больницы в посёлке Красково. Так как больной задыхался, его сразу подняли в реанимацию, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. У пациента диагностировали обширное поражение легочной ткани в результате тяжелой пневмонии — почти 90%.
«Очень часто такие состояния достаточно быстро развиваются. И тем, кто далек от медицины, тяжело понять, что такая дыхательная недостаточность может развиться за 5-10 минут. В этом случае важна скорость. Наше отделение для того и работает, чтобы оказывать незамедлительную помощь таким пациентам. Отделение полностью обеспечено всем необходимым», — рассказал Яшуков.Читайте также:
Россиян призвали носить маски в общественных местах
Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России
Вирусолог Аграновский раскрыл, для кого опасен штамм коронавируса EG.5
Екатерина Шмакова