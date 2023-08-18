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В Люберецкой областной больнице рассказали, как проходит реабилитация на новых тренажёрах

18 августа 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новое оборудование для реабилитации поставили в медицинские учреждения в Подмосковье. Это роботизированный комплекс, тренажёры для восстановления сил, мышц и мелкой моторики. Их получили 23 организации. Заведующая отделением реабилитации Люберецкой областной больницы Варвара Баринова рассказала «Радио 1», в каком формате проходят занятия.
Роботизированные тренажёры без участия пациента помогают разрабатывать тугоподвижные суставы и улучшают кровообращение в конечностях. Это нужно потому, что сами пациенты часто испытывают боли при занятиях, и когда сил на это уже нет, на помощь приходят шесть новых тренажёров.
«Пациенты у нас находятся круглосуточно, они получают комплекс процедур, тренажёры – это лишь один из этапов в течение дня. Какие-то тренажёры стоят в зале, а если пациенты маломобильны, то тренажёры легко переносятся к нему в палате. Пациент укладывается на тренажёр, задаётся амплитуда движений», — рассказала Варвара Баринова.

По словам специалиста, тренажёры помогают людям, у которых повреждён опорно-двигательный аппарат. Также в медучреждении есть устройства, которые помогают бороться с нарушениями центральной нервной системы.
Услугу могут получить все жители Подмосковья по полису ОМС. Для этого нужно получить направление лечащего врача.

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Россиянам назвали основные симптомы отравления хлором
Врач Алексеева назвала основными симптомами отравления хлором кашель и ухудшение зрения
18 августа 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/ojos de hojalata

Врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что симптомами отравления хлором являются першение в горле, кашель, слезотечение и нарушение зрения.
Также отравление веществом может сопровождаться повышенным слюноотделением, головными болями, судорогами или тошнотой.

Чаще всего с хлором человек может столкнуться в бассейне.

«Хлор — это ядовитый газ с резким запахом и сладковатым металлическим привкусом. Есть безопасные для человеческого организма нормы концентрации этого вещества в воде. И в санитарных правилах по эксплуатации конкретного бассейна должны быть указаны гигиенические требования к содержащейся в нем воде, а также к методам её обеззараживания», — прояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Она подчеркнула, что при первых обнаружениях у себя хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов после купаний в бассейне следует незамедлительно обращаться к врачу.

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Врач Шокур: Экспресс-диеты противопоказаны людям с депрессией
18 августа 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Врач-эндокринолог Светлана Шокур не рекомендовала придерживаться экспресс-диет людям, страдающим от депрессии, также заболеваниями ЖКТ.
Кроме этого, такие диеты запрещены людям с сахарным диабетом, анемией, различными витамино- и минералодефицитами.

Она пояснила, что подобные диеты являются питанием с очень низким потреблением энергии с пищей и позволяют потерять от 3 до 5 кг веса за короткий промежуток времени.

«Резкое ограничение питания – это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека, соблазнившегося на быстрое снижение веса «без труда и значительных усилий», — пояснила в беседе с Газета.ру Шокур.

По её словам, потеря веса при экспресс-диете обусловлен уменьшением количества воды и мышечной массы, и лишь 10% от скинутого веса приходится на жировою ткань.

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#питание
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Минздрав РФ отменил регистрацию препарата от рака «Мабтера» в одной из дозировок
18 августа 2023, 15:15

Фото: iStock/Catalin Rusnac

Минздрав РФ отменил регистрацию на противоопухолевый препарат «Мабтера» швейцарской компании Roche. Об этом говорится в государственном реестре лекарственных средств.
Отмечается, что в России «Мабтера» в дозировке 1400 мг зарегистрирован до конца 2025 года. Концентрат для приготовления раствора для инфузий «Мабтера» имеет в стране бессрочную регистрацию.

Ранее в Национальном университете Сингапура ученые установили, что от рака желудочно-кишечного тракта чаще всего страдают молодые люди. Рост заболеваемости раком среди молодых людей во многих странах вызван рядом факторов, среди которых изменения образа жизни, рациона питания, режима сна, а также ожирение, загрязнение воздуха и прием антибиотиков.

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В Подмосковье врачи поставили на ноги мальчика, перенесшего лейкоз
18 августа 2023, 13:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

«Заболевание требует незамедлительного подключения кардиологов с назначением терапии сердечной недостаточности. К восстановлению юного пациента были также подключены врачи отделения реабилитации НИКИ детства, потому как ребенок был ослаблен и не мог ходить», — сказала главный детский кардиолог регионального министерства здравоохранения, заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова. 

Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. 

После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей. 

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25 подмосковных парков приглашают жителей проверить здоровье в эти выходные
18 августа 2023, 12:36

Фото: istockphoto / BongkarnThanyakij

Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Подмосковья в эти выходные.
Выездные бригады врачей будут работать в 25 парках: в Балашихе, Клину, Коломне, Пушкино, Солнечногорске, Ленинском и других муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Уже более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили своё здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках  такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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Врачи помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг
18 августа 2023, 09:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Наро-Фоминского перинатально центра помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг и узнавшей о беременности на 29-й неделе.
Женщина, 32 года, обратилась за помощью в женскую консультацию по месту жительства. В числе жалоб был: набор веса, перепады настроения, сложность при ходьбе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования, врачи выявили, что женщина на момент проведения исследования на 29 неделе беременности. 

На учёте по беременности она не состояла, о беременности не знала. Врачи местного отделения женской консультации направили пациентку в Наро-Фоминский перинатальный центр.

Сложность ситуации была в большом весе ​женщины —157 кг, также ранее ей диагностировали сахарный диабет.
«На сроке 36 недель мы провели подготовку, направленную на созревание легких ребенка, а в 37 недель выполнили кесарево сечение. Операционное вмешательство прошло успешно. Для проведения операции была выбрана регионарная анестезия, то есть локальная. В результате на свет появилась девочка весом 3400 г и ростом 54 см», — рассказала заместитель главного врача Наро-Фоминского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Евгения Иксанова.
На сегодняшний день самочувствие мамы и малыша хорошее, они уже выписаны домой. 

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#девочка
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#информация
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Депутат Чернышов предложил платить россиянам за прохождение диспансеризации
18 августа 2023, 08:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предлагает платить россиянам за своевременное прохождение диспансеризации.
ТАСС пишет, что деньги предлагается перечислять гражданам автоматически после того, как в личном кабинете на сайте «Госуслуги» появится отметка о прохождении диспансеризации.
 
Борис Чернышов считает, что  выплаты будут дополнительно стимулировать  граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.
 
«Сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности является основным приоритетом государственной социальной политики России», — заключил депутат Чернышов.
Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 августа частные медицинские клиники смогут консультировать пациентов в режиме онлайн.

Согласно новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), у врачей появится возможность консультировать пациентов из других городов и регионов, тем самым повысится доступность медицинской помощи.

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#врачи
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Травматолог Григорьев объяснил, как выбрать безопасный рюкзак для школьника
Травматолог Григорьев: Общий вес школьного рюкзака не должен превышать 1,5 кг
18 августа 2023, 06:47

Фото: iStock/AnnaStills

Травматолог Александр Григорьев рассказал, как выбрать безопасный для осанки ребенка школьный рюкзак. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на минздрав Москвы.
Специалист отметил, что школьный рюкзак должен иметь широкие лямки, ортопедическую спинку, а также застежку-перетяжку на груди. При этом его общий вес вместе с содержимым не должен превышать 1,5 кг.

Ортопедическая спинка особенно важна для учеников начальной школы, так как у детей младшего возраста еще не сформирован мышечный корсет, подчеркнул Григорьев. Кроме того, между спиной ребенка и спинкой рюкзака должно быть небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Травматолог добавил, что нельзя носить портфель на одной лямке, так как в данном случае нагрузка распределяется неравномерно и в дальнейшем могут возникнуть проблемы с осанкой.

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#здоровье
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ВОЗ: За 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%
18 августа 2023, 03:05

Фото: iStock/olrat

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировали, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире за 28 дней выросло на 63%. Об этом сообщает на официальном сайте организации.
Согласно данным ВОЗ, с 17 июля по 13 августа 2023 года в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией. При этом 2,3 тыс. человек умерли.

В ВОЗ подчеркнули, что COVID-19 по-прежнему является «крупной угрозой», несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации ранее был завершен.

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