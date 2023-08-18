В Люберецкой областной больнице рассказали, как проходит реабилитация на новых тренажёрах

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Пациенты у нас находятся круглосуточно, они получают комплекс процедур, тренажёры – это лишь один из этапов в течение дня. Какие-то тренажёры стоят в зале, а если пациенты маломобильны, то тренажёры легко переносятся к нему в палате. Пациент укладывается на тренажёр, задаётся амплитуда движений», — рассказала Варвара Баринова.
Услугу могут получить все жители Подмосковья по полису ОМС. Для этого нужно получить направление лечащего врача.
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