В МГМУ Сеченова выяснили, что у половины переболевших COVID появляется мозговой туман

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В МГМУ им. Сеченова выяснили, что после коронавируса у переболевших появляются нарушения когнитивных функций, а также депрессия, тревога, достигающие пика спустя 3 месяца после выздоровления.
Те, кто переболел COVID-19, часто жалуются на «мозговой туман»: нарушения концентрации внимания, забывчивость, трудности с подбором слов. Ещё в начале коронавирусной пандемии были сообщения о том, что психические расстройства могут осложнять течение коронавируса или развиваться после излечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе МГМУ им. Сеченова.
Новое исследование, который провел Сеченовский Университет, показало, что депрессивные и тревожные расстройства после ковида развиваются у людей, которые никогда ранее не страдали психическими расстройствами.
Другое исследование МГМУ Сеченова продемонстрировало, что более 50% студентов в первые 3 месяца после выздоровления стали жаловаться на трудности с концентрацией внимания и отмечали, что для усвоения учебного материала им требуется больше времени и усилий. При этом почти у 80% из них когнитивные нарушения значительно снижались в течение 6-12 месяцев.
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Новое исследование, который провел Сеченовский Университет, показало, что депрессивные и тревожные расстройства после ковида развиваются у людей, которые никогда ранее не страдали психическими расстройствами.
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