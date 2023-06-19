В Минобороны РФ заявили, что США создают искусственные очаги опасных инфекций

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Военно-биологические исследования США дают возможность формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний
Об этом рассказал на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«США при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней», - сообщил Кириллов.
Игорь Кириллов призывает рассматривать это как один из аргументов в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности Америки.
Ранее Онищенко предсказал вспышку холеры в России после разрушения дамбы в Херсоне.
В пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры — одно из опасных последствий разрушения Каховской ГЭС. Эпидемиолог, доктор медицинских наук и академик Геннадий Онищенко рассказал в беседе с «Радио 1» о возможных последствиях и мерах предосторожности для россиян.
«США при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней», - сообщил Кириллов.
Ранее Онищенко предсказал вспышку холеры в России после разрушения дамбы в Херсоне.
В пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры — одно из опасных последствий разрушения Каховской ГЭС. Эпидемиолог, доктор медицинских наук и академик Геннадий Онищенко рассказал в беседе с «Радио 1» о возможных последствиях и мерах предосторожности для россиян.
Мария Фирсова