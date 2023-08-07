В Минздраве исключили ограничения на УЗИ после решения Верховного суда

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В пресс-службе Минздрава РФ сообщили о том, что дополнительных ограничений в правила проведения УЗИ после решения Верховного суда не вводилось.
Напомним, ранее Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.
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