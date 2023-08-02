В Минздраве РФ заявили, что все виды медпомощи в России останутся бесплатными

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов назвал ложной информацию о том, что медицинская помощь в России станет платной. Об этом Кузнецов сообщил журналистам.
По словам Кузнецова, данные о том, что медпомощь будет платной — неквалифицированная оценка содержания нормативного акта.
Отмечается, что все виды медицинской помощи: экстренная, неотложная и плановая, которая оказывается в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут продолжать оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
Напомним, в Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В больницах заменили устаревшее оборудование, на новые современные электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры и аппараты для суточного мониторирования артериального давления.
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Отмечается, что все виды медицинской помощи: экстренная, неотложная и плановая, которая оказывается в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут продолжать оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
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Екатерина Коршунова