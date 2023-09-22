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В МОНИКИ на 30% увеличат количество проводимых операций в этом году

22 сентября 2023, 16:16
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В 2023 году в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского планируют увеличить количество проводимых хирургических операций.

На сегодняшний день в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского функционируют 34 хирургических операционных, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

До конца текущего года планируется открытие 7 новых операционных на базе МОНИКИ, что увеличит возможность проведения операций на 30%.


«МОНИКИ — флагман областного здравоохранения. В этом году там открыли новые операционные, также начал работать первый в регионе многопрофильный дневной стационар. Также мы продолжаем оснащать его современным медицинским оборудованием. В прошлом году закупили более 200 единиц медтехники на сумму свыше 800 млн рублей, в этом поставим еще порядка 350 единиц медицинского оборудования», — рассказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

За прошлый год хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского провели около 27 тысяч хирургический операций.

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#радио
#моники
#опухоль
#светлана стригункова
#стационар
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Нутрициолог Гусакова рассказала, из чего должен состоять школьный перекус ребёнка
Нутрициолог Гусакова: школьный перекус должен включать жиры, белки и углеводы
22 сентября 2023, 15:35

Фото: iStock/Angelina Zinovieva

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала NEWS.ru, что лучше собрать ребёнку для школьного перекуса. Она отметила, что стоит учитывать периодичность приёма пищи – интервалы между перекусами не должны превышать четырёх часов.
Так, по словам собеседницы NEWS.ru, ребёнку должен употреблять углеводы, клетчатку, белки и жиры. Лучшими источниками первых двух компонентов являются овощи, фрукты, ягоды и сухофрукты. Также можно добавить в рацион сложные углеводы, которые содержатся в ржаном и цельнозерновом хлебе, хлебцах с отрубями и злаковых баточниках. 

Чтобы восполнить необходимое количество белков, ребёнок должен в течение дня есть сыр, варёные яйца, мясо, но не жареное (лучше подойдёт запечёное или отварное). Также можно дать ребёнку в школу орехи или семечки, в которых содержится не только растительный белок, но и полезные жиры.

Также Гусакова отметила важность выбора правильного контейнера. Лучше приобрести такой, в котором есть несколько отделений для разделения разных видов продуктов. 

При этом, немаловажно учитывать, чего хочет сам ребёнок. Если помимо вышеупомянутых продуктов ему захочется взять какой-нибудь десерт, его тоже можно сделать полезным. Отлично подойдут для этого фруктовые оладьи и овсяные батончики с сухофруктами, но обязательно домашнего приготовления.

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#школьное ребёнок
#здоровье
#пища
#советы
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Долгопрудненские врачи впервые выполнили замену эндопротеза сустава
22 сентября 2023, 15:15

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Хирурги-ортопеды Долгопрудненской больницы впервые заменили пациентке протез крупного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
62-летняя женщина долгое время страдала левосторонним артрозом тазобедренного сустава. Ей установили эндопротез, но из-за чрезмерного веса пациентки часть конструкции стала проваливаться в полость таза.

Ранее таких пациентов направляли на повторную операцию в ведущие медицинские институты региона или федеральные медицинские центры, так как подобные высокотехнологичные вмешательства выполняют далеко не все лечебные учреждения.

Теперь помочь таким пациентам могут и в Долгопрудном. Старый эндопротез удалили и с помощью металлической пластины сформировали полость, в которую вмонтировали новый протез.  Сейчас больная выписана и проходит реабилитацию в амбулаторных условиях.

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#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове
22 сентября 2023, 15:05

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Солнечногорскую областную больницу поступил 38-летний мужчина, у которого была стрела арбалета в голове.
Врачи провели КТ пациенту и вывили, что стрела, выпущенная из арбалета задела головной мозг и теперь пациент нуждается в нейрохирургической операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы провели операцию по извлечению инородного тела. Она выполнялась через небольшой доступ, что затрудняло визуализацию зоны повреждения. При удалении арбалетной стрелы отмечалось кровотечение из сосудов головного мозга, что потребовало применения операционного микроскопа», — рассказал нейрохирург Солнечногорской областной больницы Хаджи-Мурад Магометов.

Операция длилась около часа и прошла успешно. 

На сегодняшний день пациент начинает подготовку к выписке, его самочувствие улучшилось. 

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#врачи
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#опухоль
#больницы
#операции
#кт
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Врач Ярцева раскрыла секрет долголетия японцев
Врач Ярцева: японцы продлевают свою жизнь благодаря контролю негативных эмоций
22 сентября 2023, 12:16

Фото: iStock/Rawpixel

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что нужно делать, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Япония вновь побила рекорд долголетия жителей. В стране насчитывается 92 138 человек, возраст которых превышает 100 лет. 

По словам Ярцевой, главным фактором долголетия японцев является из отношение к жизни. Представители этой нации умеют регулировать свои эмоции, не позволяя возникнуть агрессивному поведению. Кроме того, они уважительно относятся к окружающим. Всё это позволяет им оставаться стрессоустойчивыми и увеличивать продолжительность своей жизни. 

Также специалист в беседе с «Вечерней Москвой» отметила правильный рацион питания японцев. Они едят много морепродуктов и овощей. В то время как в России люди ежедневно употребляют в пищу жирные и жареные продукты, наносящие вред здоровью.

Кроме того, жители Японии ведут активный образ жизни и ежегодно проходят обследования у врачей. Они всегда прислушиваются к специалистам, сдают все необходимые анализы, чтобы сохранять своё здоровье. А вот россияне, наоборот, часто отказываются от посещения врачей и запускают своё здоровье.

Однако Ярцева рассказала, что приблизиться к успеху японцев можно и в России. Для этого необходимо вести активный образ жизни, насыщенный физическими нагрузками. Важно научиться контролировать негативные эмоции, чтобы они не привели к стрессу, вызывающему различные заболевания. Также немаловажно правильно питаться и регулярно посещать врачей. 

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#здоровье
#пенсионер
#япония
#продукты
#врачи
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Врач назвал страшные последствия ежедневной езды на машине
Врач Мелехин: Из-за ежедневной езды на машине может образоваться грыжа
22 сентября 2023, 12:14

Фото: IStock/AndreyPopov

Из-за ежедневной езды на автомобиле у человека могут развиться тяжёлые заболевания. Об этом «Радио 1» рассказал спортивный врач Илья Мелехин.
По словам специалиста, если пренебрегать даже минимальной физической нагрузкой и постоянно ездить на машине, есть риск развития гиподинамии, то есть ослабления мышечной деятельности.
«Гиподинамия – это недостаток движения, то, что нас сопровождает на протяжении всей нашей жизни. Мы стали меньше ходить, меньше двигаться, больше ездить. На работу мы едем на машине, а на самой работе мы сидим», — сказал Мелехин.
Врач напомнил, что при сидячем образе жизни происходит также сильная нагрузка на позвоночник. Впоследствии это может привести к смещению позвонков или образованию грыжи.
«Даже если машина комфортная, хорошая, с амортизаторами, всё равно это сидячее положение. От нагрузки на позвоночник часто страдают дальнобойщики. Боли в шейном и поясничном отделах преследуют их постоянно. Всё это может сопровождаться болями, даже может образоваться грыжа», — добавил врач.
Специалист рекомендовал людям, которые часто ездят на машинах, делать разминку утром, вечером или в дороге. Он также призвал отказаться от лифта, если это возможно, устраивать пробежки или иногда отказываться от автомобиля.

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#врач
#машина
#болезни
#здоровье
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AEM: Перекись водорода может приводить к росту раковых клеток
22 сентября 2023, 07:11

Фото: istock / Kostikova

Перекись водорода может являться причиной ухудшения здоровья людей. Об этом заявили в исследовании, которое опубликовали в международном медицинском журнале Annals of Emergency Medicine (AEM).
Ранее в интернете была опубликована статья о пользе перекиси в лечении заболеваний мозга, сердечно-сосудистой системы, диабета и даже СПИДа. Такие выводы появились после исследования профессора Ивана Неумывакина.

Исследование выявило, что употребление перекиси водорода в больших дозах, может провоцировать рост онкологических клеток и стать причиной инсульта, инвалидности и даже летального исхода. 

Ученые наблюдали 10 лет за 294 пациентами. Из них 40 человек перенесли инсульт, 20 человек скончались или получили инвалидность. Исследователи заявили, что передозировка препаратом (более 3 мл) может привести к смерти. Перекись водорода полезна только при обеззараживающих процедурах.

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#ученые
#работа
#исследование
#человек
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РИА Новости: Попова заявила, что в России нет проблем с «болезнью легионеров»
22 сентября 2023, 06:51

Фото: официальный сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости, что, несмотря на единичные завозные случаи, в России сейчас нет проблем с так называемой «болезнью легионеров» (легионеллёзом).
Она пояснила, что легионеллёз не передаётся от человека к человеку, заразиться им можно только в результате вдыхания водяной пыли, через душ, при разбрызгивании воды из-под крана во время умывания или же через кондиционеры.

Ранее в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки легионеллеза. Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении.

До этого вспышка заболевания изначально была зафиксирована в польском городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, а позже распространилась и на другие регионы страны. По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

Напомним, что легионеллёз или «болезнь легионеров» – это вид пневмонии. Основными симптомами являются: общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварительного тракта.

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Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ

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#анна попова
#роспотребнадзор
#болезни
#польша
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Уролог рассказал, как корректно измерить размер пениса
Уролог Брамбхатт рассказал, как корректно измерить размер пениса
22 сентября 2023, 05:11

Фото: iStock/Kenishirotie

Врач-уролог Джамин Брамбхатт рассказал, как корректно измерить длину и обхват пениса с помощью портняжной ленты. Об этом пишет Men’s Health.
Брамхатт отметил, что мужчинам не стоит зацикливаться на размере гениталий, так как этот показатель не влияет на способность удовлетворить партнершу или фертильность. Однако размер пениса полезно знать для выбора презервативов.

Для измерения полового органа уролог порекомендовал использовать мягкую портняжную ленту. Конец ленты нужно разместить у места соприкосновения основания пениса с лобковой костью. Затем нужно отодвинуть крайнюю плоть и измерить пенис до кончика головки. 

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Невролог Боголепова сообщила, сколько живут пациенты с болезнью Альцгеймера
22 сентября 2023, 02:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-невролог Анна Боголепова заявила, что болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, начинающееся незаметно и со временем приводящее к нарушению когнитивных функций и памяти. Об этом пишет «Парламентская газета».
По словам специалиста, это одна из самых важных медицинских проблем в современном обществе, которая составляет большую часть случаев деменции, приводит к инвалидности и ухудшению качества жизни.

Боголепова отметила, что болезнь Альцгеймера только в 10% случаев может передаваться по наследству, в остальных случаях эта болезнь развивается на фоне различных факторов риска и их комбинаций.

Продолжительность жизни таких пациентов напрямую зависит от того, на каком этапе было диагностировано заболевание, подчеркнула невролог. Она добавила, что важную роль в этом процессе играют регулярное медицинское наблюдение и подходящие препараты.

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#врачи
#болезнь
#препараты
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