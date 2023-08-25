В МОНИКИ поступили новые передвижные рентгеновские аппараты

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Всего в МОНИКИ 5 передвижных рентген-аппаратов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Благодаря маневренности и небольшой массе нового оборудования, мы сможем оперативно оказывать помощь в диагностике патологий у пациентов. В основном эти аппараты используются в реанимации, где находятся нетранспортабельные пациенты. Передвижное оборудование позволяет врачу-рентгенологу не зависеть от своего рабочего кабинета и оказывать помощь в диагностике прямо в палате», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением МОНИКИ Софья Дуброва.
Читайте также:
Подмосковные акушеры получили аппарат для диагностики функций мозга новорождённых.
В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты.
Реабилитационное оборудование на сумму более 150 млн рублей поступило в подмосковные больницы.