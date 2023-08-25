В МОНИКИ поступили новые передвижные рентгеновские аппараты

Всего в МОНИКИ 5 передвижных рентген-аппаратов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.

«Благодаря маневренности и небольшой массе нового оборудования, мы сможем оперативно оказывать помощь в диагностике патологий у пациентов. В основном эти аппараты используются в реанимации, где находятся нетранспортабельные пациенты. Передвижное оборудование позволяет врачу-рентгенологу не зависеть от своего рабочего кабинета и оказывать помощь в диагностике прямо в палате», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением МОНИКИ Софья Дуброва.