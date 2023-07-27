В МОНИКИ спасли пациента с опухолью в сердце величиной с яблоко

Известный российский телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что оливковое масло входит в список продуктов, которые предотвращают деменцию, однако это происходит не из-за элементов, содержащихся в оливковом масле. Об этом сообщает Общественная служба новостей.