В МОНИКИ спасли пациента с опухолью в сердце величиной с яблоко

Фото: Минздрав МО
Кардиохирурги МОНИКИ спасли жизнь пациента с опухолью в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летний мужчина с жалобами на слабость и одышку поступил в Солнечногорской больницы. Эхокардиографиия выявила у него огромную опухоль, занимавшую почти всю полость левого предсердия. Она препятствовала кровотоку через митральный клапан. Из-за этого органы не получали достаточно кислорода. Опухоль достигала величины среднего яблока – 9х5 см.
После диагностики мужчину перевели в отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Там ему сделали операцию. Сначала была удалена опухоль левого предсердия, а затем выполнено коронарное шунтирование.
Послеоперационная гистология подтвердила, что новообразование было доброкачественным. Пациента выписали на 11-е сутки после хирургического вмешательства. Дальнейшая реабилитация ему не понадобилась.
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После диагностики мужчину перевели в отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Там ему сделали операцию. Сначала была удалена опухоль левого предсердия, а затем выполнено коронарное шунтирование.
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Лора Луганская