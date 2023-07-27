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В МОНИКИ спасли пациента с опухолью в сердце величиной с яблоко

27 июля 2023, 10:00

Фото: Минздрав МО

Кардиохирурги МОНИКИ спасли жизнь пациента с опухолью в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летний мужчина с жалобами на слабость и одышку поступил в Солнечногорской больницы. Эхокардиографиия выявила у него огромную опухоль, занимавшую почти всю полость левого предсердия. Она препятствовала кровотоку через митральный клапан. Из-за этого органы не получали достаточно кислорода. Опухоль достигала величины среднего яблока – 9х5 см.

После диагностики мужчину перевели в отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Там ему сделали операцию. Сначала была удалена опухоль левого предсердия, а затем выполнено коронарное шунтирование.


Послеоперационная гистология подтвердила, что новообразование было доброкачественным. Пациента выписали на 11-е сутки после хирургического вмешательства. Дальнейшая реабилитация ему не понадобилась.

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Ученые исследовали эволюцию смертельно опасного для детей вируса
27 июля 2023, 09:11

Фото: istockphoto/JHDT Stock Images LLC

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международной научной группы исследовали механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных.
Полученные результаты будут способствовать совершенствованию вакцин и препаратов для борьбы с патогеном, а также позволят разработать специальный режим питания для заболевших. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале The Journal of King Saud University – Science.

Бокавирус человека (HBoV) — это ДНК-вирус, который, как правило, не опасен сам по себе. Но он провоцирует развитие множества других инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он осложняет течение целого ряда заболеваний. Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями.Чаще всего HBoV встречается у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.

Ученые СКФУ приняли участие в масштабном международном исследовании вместе с коллегами из Индии, Австрии, Саудовской Аравии и Великобритании. Проведенные эксперименты по определению механизмов молекулярной эволюции вируса позволили не только лучше понять структуру и развитие патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. Также ведется работа над созданием препаратов, которые смогут подавлять вирус на молекулярном уровне.

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Онколог Сысоев назвал тревожные симптомы аденомы и рака простаты
Онкоуролог Сысоев: Трудности с мочеиспусканием могут быть симптомом аденомы простаты
27 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Онкоуролог и андролог Александр Сысоев перечислил симптомы аденомы и рака простаты. Об этом пишет РИАМО.
По словам специалиста, аденома простаты - это доброкачественная опухоль, которая появляется при разрастании клеток предстательной железы. Ее наличие можно определить по давлению на мочевой пузырь и необходимости тратить больше времени на процесс мочеиспускания. Кроме того, в конце мочеиспускания могут наблюдаться необычные выделения, а поток мочи стать более слабым, добавил Сысоев.

При этом «тихий» рак простаты зачастую маскируется под аденому или простатит. Отличить его можно по затрудненному мочеиспусканию и боли при походе в туалет, пояснил онколог.

Сысоев предупредил, что в группе риска находятся мужчины старше 50 лет, часто имеющие генетическую предрасположенность, избыточный вес, страдающие диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Гинеколог Луценко рассказала о плюсах секса для здоровья
#опухоль
#мужчины
#рак
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Гинеколог Луценко рассказала о плюсах секса для здоровья
27 июля 2023, 02:37

Фото: iStock/grinvalds

Акушер-гинеколог Ольга Луценко рассказала «Комсомольской правде», что регулярная сексуальная близость способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти, а также снижает риск весьма многих заболеваний.
По словам Луценко, благодаря сексу в организме человека вырабатываются четыре основных «гормона счастья»: дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Благодаря им усиливается кровоснабжение всех жизненно важных органов, включая мозг, сердце и почки. А это, в свою очередь, ведет к повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти, внимания, а также других когнитивных способностей.

Также благодаря сексу снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета, поскольку занятия любовью эквивалентны тренировке в фитнес-клубе.

Наконец, регулярная половая близость способствует профилактике многих мужских и женских болезней, поскольку улучшается кровоток в области малого таза.

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#фитнес
#секс
#гинеколог
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Стоматолог Шемякина предупредила о вреде жевательной резинки для зубов
26 июля 2023, 21:46

Фото:istockphoto/insta_photos

Жевательная резинка, особенно с сахаром, может спровоцировать кариес и разрушить зубную эмаль.
Об этом рассказала стоматолог-терапевт Людмила Шемякина «Известиям».
 
По словам специалиста, при выборе жевательной резинки надо внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
 
Но некоторым людям противопоказано жевать резинку. Людмила Шемякина рассказала, что стоит воздержаться от этой привычки при диагностированном бруксизме, наличии временных пломб и любых ортодонтических конструкций.
 
Жевательную резинку не стоит жевать чаще 2 раз в день и дольше 10 минут после еды. Привычка может привести к проблемам с желудком из-за усиленной выработки слюны и желудочного сока.

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#зубы
#жевательная резинка
#кариес
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Гастроэнтеролог Грек рассказала, как избежать рака при желчнокаменной болезни
26 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/demaerre

Люди, страдающие желчнокаменной болезнью, более предрасположены к раку желчного пузыря. Об этом рассказала гастроэнтеролог, заместитель главного врача петербургской клиники Мария Грек и объяснила, как можно этого избежать.
По словам врача, в России рак желчного пузыря – на самый распространенный вид онкологии. При этой его могут вызвать хронические инфекции, паразитарные болезни и камни в желчном пузыре.

«Риск рака повышается только на фоне наличия крупных камней от 2-3 см в диаметре. Желчная колика и холецистит являются более вероятными вариантами развития событий. Также риск развития онкологии повышает лишний вес и сахарный диабет», - уточнила Грек.

При этом обнаружить онкологию на ранней стадии выявить не так просто так, как они часто симулируют холецистит. Основными симптомами являются боли под ребрами или в правом боку, приступы тошноты, редкая рвота, быстрое снижение веса. Кроме того, периодическая желтуха также может указывать на рак желчного пузыря.

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#гастроэнтеролог
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Дерматолог Зубрицки советует пользоваться антивозрастными средствами с 20 лет
26 июля 2023, 19:13

Фото:istockphoto/master1305

Дерматолог Линдси Зубрицки на своей странице в TikTok рассказала, что многие не начинают вовремя пользоваться антивозрастными косметическими средствами.
По мнению Линдси Зубрицки, антивозрастной уход необходимо начинать с 20 лет.
 
«Вы должны убедиться, что начинаете использовать SPF и ретинол в этом возрасте», — советует дерматолог.  
Также Зубрицки призывает не наносить увлажняющий крем и гиалуронновую кислоту на сухую кожу. Дерматолог рекомендует не пренебрегать уходом за шеей и областью декольте, которые постоянно подвергаются ультрафиолетовому излучению, провоцирующему появление морщин.

Также нельзя забывать о тщательном очищении кожи в течение дня. Специалист рекомендует  всегда носить с собой матирующие салфетки, а во время умывания массировать лицо больше 30 секунд. Чистить зубы рекомендуется до умывания.

«Когда вы чистите зубы, вы оставляете на коже слюну, зубную пасту и бактерии. Это может привести к прыщам или периоральному дерматиту», — предупредила Линдси Зубрицки.
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#дерматолог
#кожа
#возраст
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Доктор Мясников объяснил, как оливковое масло спасает от деменции
26 июля 2023, 19:03

Фото: iStock/masa44

Известный российский телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что оливковое масло входит в список продуктов, которые предотвращают деменцию, однако это происходит не из-за элементов, содержащихся в оливковом масле. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Все заключается в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Её польза не только в сочетании полезных продуктов – рыба, вино, орехи, фрукты и овощи, конечно же оливковое масло, но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья и др», — приводит слова врача Общественная служба новостей.

Мясников подчеркнул, что польза оливкового масла по большей части —это маркетинговый ход. Подсолнечное масло ничуть не уступает оливковому своими свойствами. Специалист отметил, что несколько микрограммов в реальности никакого значения не имеют.

Напомним, ранее эндокринолог Павлова объяснила, что оливковое масло содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ), это то, что образуется при соединении белков и жиров с сахарами.

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#оливковое масло
#деменция
#здоровье
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Подолог Коринфская рассказала, как эффективно бороться с трещинами на пятках
Подолог Коринфская: Трещины на пятках могут говорить о диабете и анемии
26 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Osobystist

Подолог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Екатерина Коринфская заявила, что люди старшего поколения находятся в повышенной группе риска возникновения трещин на пятках, так как их кожа теряет эластичность и подвержена значительным изменениям. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Главная причина появления трещин на пятках – это сухая кожа. Поэтому ноги нуждаются в дополнительном увлажнении: при отсутствии должного ухода, снятия ороговевшей кожи, образуется жесткий слой», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Корифинская отметила, что, если человек долгое время проводит на ногах и в течение дня не имеет возможности разгрузить их, то это может привести к возникновению трещин. Она также добавила, что в некоторых ситуациях трещины на пятках могут быть признаком сахарного диабета, анемии и грибкового заболевания.

Подолог пояснила, что не следует пытаться справиться с трещинами самостоятельно. Если они не проходят в течение долгого времени, то необходимо обратиться к врачу.

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#пятки
#ноги
#здоровье
#подолог
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Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета
Эндокринолог Калинчев: Ожирение способствует развитию диабета
26 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/Maya23K

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, как обезопасить себя от сахарного диабета. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению Калинчева, отказ от сладкого и мучного не гарантирует заболевание диабетом второго типа.

«Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит», — цитирует эндокринолога Pravda.Ru.

Специалист отметил, что диабет может возникнуть спустя 10–20 лет, если у человека все это время преобладает лишний вес.

Напомним, ранее врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.

По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.

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#эндокринолог
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