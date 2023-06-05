В МОНИКИ запустили второй в институте компьютерный томограф

Фото: Минздрав МО
В этом году в медорганизациях Подмосковья начнут работать восемь КТ
В консультативно-диагностическом центре МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского начал работать новый аппарат компьютерной томографии. Этой второй КТ в институте – первый установлен в стационаре, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Она добавила, что для качественной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому в регионе продолжают оснащать стационары и амбулаторные отделения новым тяжёлым оборудованием – аппаратами МРТ, КТ, маммографами, флюорографами, рентгеновскими аппаратами.
«С начала года ввели в работу в Подмосковье пять компьютерных томографов. А всего в этом году планируем запустить в медицинских организациях восемь аппаратов КТ. На это выделено почти 680 млн рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Новый аппарат поможет нам оперативнее оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Его можно использовать для контрастного исследования сосудов и внутренних органов. Также он работает с подавлением артефактов из металла, что позволяет провести компьютерную томографию даже если у пациента, например, установлен протез сустава», – пояснила заведующая отделом лучевой диагностики МОНИКИ Елена Степанова.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что всё тяжёлое медоборудование в Подмосковье заменят до конца 2024 года.
Лора Луганская