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В Московской области пройдет съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

22 ноября 2023, 09:45
Фото: istockphoto / GeorgeRudy

Фото: istockphoto / GeorgeRudy

В Подмосковье пройдет VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Съезд врачей пройдет в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского с 29 по 30 ноября.

В мероприятии примут участие терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы, а также студенты медицинских ВУЗов из Подмосковья и Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии.


Всего в форуме примут участие свыше 3 тысяч врачей: 850 - очно, и порядка 2,5 тысяч по видеоконференцсвязи.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут пленарные заседания,мастер-классы, круглые столы и дискуссии.

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Россиянам перечислили меры профилактики деменции
Врач Дума: Чтение и раскраски помогают в профилактике деменции
22 ноября 2023, 10:50

Фото: istock / lucigerma

Чтение и раскраски помогают в профилактике деменции. Об мерах профилактики старческого слабоумия рассказала невролог Светлана Дума в беседе с изданием NGS.ru.
Врач рассказала, что деменция, в основном, развивается у людей старше 78 лет. Но иногда бывают исключения и болезнь настигает тех, кому еще не исполнилось и 60 лет. 

«Первым симптомом старческого слабоумия являются заявления человека о предъявляемых к нему окружающими людьми завышенных требованиях. Если человек постоянно твердит, что дома или на работе все от него чего-то хотят, это должно насторожить», — заявила Дума.
Она также отметила, что при деменции меняется настроение и человек может стать тревожным и всем недовольным. Как считает эксперт, самым серьезными симптомами слабоумия являются потеря во времени и пространстве. К примеру, человек пришел в магазин и может не понимать где он и забыть зачем пришел. 

Дума рассказала, что этот недуг можно профилактировать. Она заявила, что важно стимулировать человека постоянно тренировать мозг.

«И чем больше интересов в жизни, тем лучше. Кто-то рисует, кто-то мастерит, кто-то путешествует. Творит что-то, кто-то в хоре поет, кто-то просто ходит на симфонический концерт. Человек должен найти свою радость», — заключила невролог.
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#человек
#дома
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Иммунолог Крючков объяснил, почему россияне так долго лечат простуду
Врач Крючков объяснил затяжную форму простуды в РФ сочетанием инфекций
22 ноября 2023, 08:20

Фото: istockphoto/dragana991

Затяжная форма простуды у жителей России вряд ли связана с появлением нового вируса. Скорее всего, дело в сочетании разных инфекций или о смене вирусного заболевания бактериальным.
Предположил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков.

Россияне стали жаловаться на странную простуду. Она длится несколько месяцев. Пациенты жалуются на кашель, повышение температуры, сильную усталость. 

«Надо понимать, при высокой заболеваемости ОРВИ, когда слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно 2-3, тоже растет. Неудивительно что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, которые отличаются длительным течением и другими особенностями», — объяснил Николай Крючков.
У иммунолога есть сомнение, что речь может идти о новом вирусе. По его мнению, необычная симптоматика может быть связана с тем, что одновременно в популяции циркулируют несколько вирусов и с присоединением вторичных инфекций. 
Обычно ОРВИ болеют 2-3 недели. Но иногда получается так, что основной вирус излечивается, а на его месте, на воспаленных слизистых заселеятся вторичные бактериальные инфекции, и вирусное заболевание перетекает в бактериальные. 

«Есть и другие инфекции. Например, в рост пошел коклюш, который как раз сопровождается длительным кашлевым синдромом. У взрослых многие недели инфекция протекает в стертой форме», — рассказал Николай Крючков. 
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#болезнь
#врач
#инфекция
#здоровье
#общество
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Строительство новой поликлиники в Серпухове закончат в декабре
21 ноября 2023, 21:40

Фото: Минстройкомплекса МО

Поликлинику на 700 посещений в смену в серпуховском микрорайоне Ивановские дворики достроят до конца месяца. Работы завершены на 80%, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«В здании завершают чистовую отделку, монтаж вентиляции, лифтов, систем кондиционирования, дымоудаления, отопления и канализации. Ведутся также работы по благоустройству. На объекте трудятся более 320 рабочих и 17 единиц спецтехники», – рассказали в министерстве.
В детском и взрослом отделениях разместят кабинеты профильных специалистов, реабилитационно-восстановительного лечения, лабораторию, а также отделение функциональной диагностики.
 
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#подмосковные стройки
#московская область
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Терапевт Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды
21 ноября 2023, 19:38

Фото: istockphoto/Irina Kozmova

Врач-терапевт Андрей Рябков рассказал, как защититься от простудных заболеваний.
Life пишет, что для укрепления иммунитета, Рябков рекомендует употреблять в пищу как минимум одно горячее блюдо. К примеру, супы. А вот употребление кофе стоит сократить количество: кофеин провоцирует спазм сосудов. Риск обморожения увеличивается. Из-за высокого риска резкого сжатия сосудов стоит отказаться от курения сигарет.

Врач рекомендует вести активный образ жизни для профилактики простуд. Также ненужно стесняться одеваться по погоде. Рекомендовано избегать жесткой и тесной обуви, нарушающей кровообращение. Выбирать стоит высокую обувь и теплую одежду и белье.

«Никогда не надевайте влажную обувь, перчатки, шапки, одежду», — предупредил он.
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#врач
#врачи
#новости
#еда
#продукты
#болезнь
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Около 150 человек проверили здоровье в округе Пушкинский в минувшие выходные
21 ноября 2023, 19:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Около 150 человек проверили своё здоровье в городском округе Пушкинский 18 и 19 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сообщается, что диспансеризацию в выходные прошли 92 человека, 30 из них здоровы, 13 имеют факторы риска, у 49 есть заболевания. Ещё 49 человек обследовались в рамках Дня семейного здоровья, 29 из них здоровы, у 16 выявили факторы риска, у пяти обнаружили заболевания, в том числе, тяжёлые хронические.

По результатам осмотра 59 человек направлены на второй этап диспансеризации, двое из них с подозрением на онкологию. Основные факторы риска – низкая физическая активность, малое потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела. В числе самых распространенных заболеваний вновь оказались патологии сердечно-сосудистой системы.

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#пушкинский округ
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BBC: В Великобритании 80 младенцев скончались из-за языкового барьера
21 ноября 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Jacek_Sopotnicki

В Великобритании за последние 5 лет как минимум 80 младенцев скончались или получили серьёзную черепно-мозговую травму.
Эти случаи связаны с проблемой доступа к переводчикам Национальной службы здравоохранения (NHS) страны. Об этом 21 ноября сообщила британская корпорация Би-би-си, ссылаясь на отчет отдела расследований безопасности здравоохранения (HSIB).

«Из общего числа 2607 рассмотренных дел 80 включали ссылки на проблемы с переводом или языковые трудности в общении в разделе рекомендаций отчета, что, следовательно, считается фактором, способствующим смерти или травме головного мозга», —такие данные следуют из расследования случаев смерти детей в первые 7 дней жизни за 2018–2022 годы.
В Великобритании пациентам, не владеющим английским языком, должны предоставлять переводчик, но услуги таких специалистов работают «крайне неоднородно». Также сотрудники NHS прибегают к использованию онлайн-переводчиков.

Отсутствие качественных лингвистических услуг ведёт к неправильному диагнозу и даже к смерти, сообщили в Национальном реестре переводчиков государственной службы Великобритании.

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#новости
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#младенец
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Малышева рекомендовала при боли в рёбрах сделать рентген
21 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Врач, телеведущая Елена Малышева заявила, что при боли в рёбрах необходимо, в первую очередь, сделать рентген для установления точной причины недомоганий.
«В первую очередь — нужно сделать рентген, и человеку откроется его диагноз», — приводит Общественная Служба Новостей слова Малышевой.

Она отметила, что причины таких болей могут быть самые разные, однако чаще всего недомогание возникает по причине травмы. При множественных же переломах рёбер нужна экстренная медицинская помощь.

Гражданам напомнили, что игнорирование подобных недугов может очень негативно сказаться на состоянии здоровья вплоть до угрозы жизни. Поэтому при болевых ощущениях рекомендуется незамедлительно обращаться к специалистам.

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#здоровье
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Вирусолог Малинникова: Заболеваемость COVID-19 на одном уровне с другими ОРВИ
21 ноября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией остаётся на том же уровне, что и другими респираторно-вирусными инфекциями.
Она пояснила, что такая ситуация сложилась благодаря мутациям вируса COVID-19.

«Тем не менее надо понимать, что у нас остаются группы риска, у которых эта инфекция может протекать тяжело. К группам риска относятся люди старше 60 лет, люди с ожирением, люди с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, с различными иммунодефицитами, а также дети и беременные», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

Она отметила, что в сезон подъёма заболеваемости может помочь вакцина, которая, несмотря на снижение своей эффективности, может облегчить состояние в случае заражения, а также меры предосторожности, в том числе, масочный режим.

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#заболевания
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Нарколог Холдин рассказал последствия сочетания антибиотиков с алкоголем
21 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto / Doucefleur

Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал почему нельзя сочетать алкоголь и антибиотики. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения московской области.
Врач отметил, что при сочетании алкоголя и лекарств могут появиться головокружение, тошнота, подъем давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда.

«Алкоголь может менять действие лекарств, в том числе и антибиотиков, как усиливая, так и ослабляя их действие. Но это одна сторона медали. Другая - это усиление побочных эффектов, а также появление новых, более выраженных негативных последствий<…>. В том числе, сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень. Все это может просто свести лечение на нет и привести к развитию осложнений» -подчеркнул Виталий Холдин. 

Кроме этого, специалист добавил, что при прохождении курса антибиотиков очень важно соблюдать режим приема и дозирования, который был назначен врачом, а также полностью исключить алкоголь.

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