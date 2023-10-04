В Московской области проведут масштабную акцию по онкоскринингу

Фото: Минздрав МО
На стадионе «Локомотив» в Дмитровском городском округе в предстоящую субботу, 7 октября, состоится масштабная акция по диагностике злокачественных новообразований. Онкоскрининг будет приурочен ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
При необходимости пациента также направят на более углубленную диагностику. Для детей на стадионе проведут анимационную программу.
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Лора Луганская