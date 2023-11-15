В Московской области работают 100 школ сахарного диабета

«Если у ребенка отсутствует или отмечается задержка в появлении гуления, лепета, слов, фраз, ребенок не понимает обращенную речь – это повод обратиться к логопеду и пройти обследование речевого развития ребенка. Зачастую нарушения речевого развития проявляются в неправильном произношении звуков, нечеткости, проглатывании и пропусках отдельных звуков, перестановки слогов в словах. Так же могут отмечаться запинки в речи, нарушения темпа и ритма речи <…>», - отметила Светлана Просецкая.

Кроме этого, самостоятельно речь у ребенка не сможет появится. По словам врача большинство родителей привыкают к неправильному произношению ребенка, что приводит более тяжелым проблемам с речью.Стоит отметить, что перед тем как ставить правильное произношение звуков у пациентов, логопед проводит подготовительный этап по развитию артикуляционного аппарата. Это самый основной и долгий период в лечении.