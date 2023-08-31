В Московской области с начала года построили девять объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья выдало заключение о соответствии девяти построенным в регионе объектам здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поликлиники для взрослых и детей возвели в Люберцах на 600 посещений, в Домодедове – на 400, в Одинцове – на 350. Новые медицинские центры появились в поселке Нахабино Красногорского городского округа, Истре и Коломне. Также в Котельниках появился центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», – говорится в сообщении.Помимо этого, подстанции скорой помощи на 10 бригад в смену достроили в Кашире и Ленинском городском округе.
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Лора Луганская