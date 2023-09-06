В Московской области создали 420 гериатрических коек

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В Подмосковье создано 420 гериатрических коек. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В современной системе здравоохранения Подмосковья как одно из ключевых направлений активно развивается гериатрия. Для этого в регионе расширяется коечный фонд, открываются новые гериатрические кабинеты. Задача – забота о здоровье жителей старшего поколения», – отметил Голубев.Как поясняется на сайте регионального парламента, контакт-центр по гериатрии работает на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн в будни с 9 до 16 часов.
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