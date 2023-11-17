В Московской области спасли 220 недоношенных детей с недостатком веса

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области
С начала 2023 года в Подмосковье врачи 220 детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С начала года подмосковные врачи-неонатологи спасли около 3 тысяч детей, которые родились раньше срока.
Стоит отметить, что в Московской области работают шесть перинатальных центров, которые оснащены современным оборудованием по выхаживанию детей, которые появились на свет раньше положенного срока.
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«<…> Отдельно хочется отметить, что за каждой спасенной детской жизнью стоит целая команда специалистов. С начала года в регионе врачи спасли порядка 3 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 220 с экстремально низкой массой тела – менее 1000 г», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева