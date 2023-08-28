В Московской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Желающий привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления.
«Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Важно сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет. В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах. Всего планируется привить порядка 4,5 миллионов жителей региона, включая 1 миллион детей», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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