В Московском областном детском хосписе помогают 600 пациентам

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«Мы начали с 77 пациентов, и сейчас под нашим патронажем – почти 600 детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году коечный фонд был увеличен с 13 до 73 коек. Это позволило уделить особое внимание детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и оставшимся без попечения родителей», – рассказал Ишутин.Детский хоспис Московской области начал работу в 2019 году. Там оказывают медицинскую, психологическую, социальную помощь и духовную поддержку пациентам с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Он рассчитан на круглосуточное пребывание детей с родителями или сопровождающими.
Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребёнка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжёлых пациентов предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением. Для детей работают игровая и сенсорная комнаты, зал ЛФК.
«Благодаря работе детского хосписа в Домодедове паллиативная медпомощь стала доступнее для пациентов и их семей. Кроме того, на базе хосписа работает выездная патронажная служба, которая за четыре года 22,6 тыс раз выехала к пациентам», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по телефону +7(498)683-83-83, а также на портале.
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