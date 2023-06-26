В Московской области с начала года сдали кровь более 35 тыс доноров

Фото: Минздрав МО
«Донорское движение продолжает активно развиваться в регионе. С начала года донорами стали уже более 35,5 тыс человек. Это почти на 1 тыс больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказала Стригункова.
Головное учреждение Службы крови в Подмосковье – Московский областной центр крови. Доноров принимают там без выходных с 8 до 14 часов.
Адрес службы – Москва, ул. Металлургов, 37А, её сайт. https://bloodcentr.ru/ Позвонить в координационный центр донорства крови можно по телефону 8 (495) 305-77-00.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с 5 по 9 июня проходила Всероссийская акция «ИТ-донор».