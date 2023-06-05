В Московской области стартовала Всероссийская акция ИТ-донор

Фото: Фотобанк Московской области
Специалистов ИТ-сферы приглашают принять участие во Всероссийской акции ИТ-донор, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Акция продлится с 5 по 9 июня.
Принять участие в акции можно по регистрации на сайте проекта. На данном сайте можно посмотреть адрес ближайшей станции сдачи крови.
Врач-трансфузиолог рассказала, почему донорство так важно и как правильно сдавать кровь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.