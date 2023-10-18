В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины

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Врачи решили провести экстренную лапароскопию. Обнаружилось внутреннее кровотечение. Оно началось из-за редкого случая внематочной беременности. Эмбрион размером 3 на 3 см образовался в печени пациентки, что привело к разрыву внутреннего органа.
«Беременность с локализацией в печени — как у нашей пациентки — является крайне редкой патологией», — рассказала Элен Вартанян.Сохранить эмбрион в таких случаях невозможно. На сроке в 5-7 недель он обрастает множеством тончайших капилляров. Они в данной ситуации вросли в печень. Их повреждение могло привести к смерти. Выяснилось, что эмбрион прорастает и в желчный пузырь. Он был удален вместе с затронутым патологией сегментом печени. Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентку выписали на седьмой день после оперативного вмешательства.
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