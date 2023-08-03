В Москве школьница потеряла сознание, следуя диете блогерши из «ТикТока»

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Девочка выпила 25 таблеток слабительного. О нём она узнала из «ТикТока» блогера Александры Котской, аудитория которой составляет 3 млн подписчиков. Она записала видео о своём свидании с парнем. Перед встречей выпила несколько десятков таблеток, чтобы «похудеть» за несколько часов.
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