В Москве врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

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Врачи детской больницы им. Сперанского в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков.
Как сообщили в пресс-службе здравоохранения Москвы, ребёнок поступил к врачам с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Исследование показало в кишечнике девочки магнитные шарики.
Ранее педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов Оксана Цышкова рассказала о природе синдрома хронической усталости. В беседе с «Дни.ру» она отметила, что основной причиной такого состояния является стресс. Заболевание, по её словам, выражается в синдроме, который состоит из трёх фаз: тревоги, сопротивления и истощения.
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«В ходе срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее хирурги обнаружили, что ещё семь шариков «гуляли» в двенадцатиперстной кишке. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и быстро их извлек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
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Мелисса Тимофеева