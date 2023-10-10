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В Можайскую больницу поступили высококлассные УЗИ-аппараты

10 октября 2023, 21:18
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

В Можайскую больницу поступило два новых передвижных аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов почти на 10 млн рублей. Они отправлены в отделение функциональной диагностики и в Уваровскую больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Это новая высококлассная техника. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», – сказал главврач Можайской больницы Максим Чуркин.
Новые аппараты обладают беспрецедентным качеством диагностики, позволяют врачу получать объёмное изображение исследуемого органа. Оборудование передвижное, поэтому использовать его можно в палатах стационара.


Как отметили в министерстве, медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».

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Подмосковный стоматолог Ермакова раскрыла преимущества зубной нити
10 октября 2023, 20:30

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Зубная нить позволяет снизить риск заболеваний полости рта, однако для этого использовать её нужно регулярно. Об этом заявила заведующая подмосковной стоматологической поликлиникой Наталья Ермакова.
«Зубная нить эффективно борется с образованием кариеса в межзубных промежутках, помогает устранить запах изо рта, своевременно удаляет зубной налет и предотвращает образование камней. Она позволяет лучше очистить полость рта. Однако важно помнить, что использование зубной нити должно быть регулярным и правильным», – сказала Ермакова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В министерстве напомнили, что при появлении зубной боли следует обратиться к стоматологу. Записаться можно через кол-центр по номеру 122, через региональный портал госуслуг и с помощью чат-бота Дениса

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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье более 100 недоношенных детей прошли иммунизацию от опасного вируса
10 октября 2023, 19:41

Фото: Минздрав МО

В Московском областном перинатальном центре стартовала иммунизация недоношенных детей от респираторно-синцитиального вируса. За сентябрь её прошли 106 маленьких пациентов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С наступлением осени увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями вновь. Одна из самых опасных для недоношенных детей – инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом. Она поражает верхние и нижние дыхательные пути и лёгкие.

В центре уже много лет проводится пассивная иммунизация, направленная на снижение риска заражения этим вирусом и осложнений. 
 
Как отметили в министерстве, иммунизация не только спасает жизни самых маленьких граждан, но и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Она проводится в рамках обязательного медицинского страхования.

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Жители Московской области выберут народного доктора
10 октября 2023, 19:13

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья смогут выбрать «Народного доктора Московской области». Голосование началось на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Голосование по выбору лучшего детского и взрослого врача любой специальности проводится ежегодно. В конкурсе участвуют более 25 тыс медиков. Это возможность для пациентов поддержать любимого врача, отдав ему свой голос», – говорится в сообщении. 
Проголосовать можно по ссылке. Завершится голосование 6 ноября. По итогам лучшие детский и взрослый врачи получат денежные призы.

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Солнечногорские хирурги спасли практически безнадёжного пациента
10 октября 2023, 17:58

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли пациента с патологией, которая в 90% случаев приводит к смерти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 68-летний мужчина с жалобами на слабость, боли в животе и в пояснице, которые отдавали в ноги. В анамнезе у пациента уже были проблемы сердечно-сосудистой системы, выполнялись аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов. 
 
Пациенту сделали УЗИ брюшной полости и компьютерную томографию и выявили аневризму брюшного отдела аорты 7 см в диаметре, то есть растяжение артерии с истончением стенок. На КТ был обнаружен разрыв аневризмы. В забрюшинное пространство вытекала кровь, что грозило смертью. Объём кровопотери составил несколько литров, а гемоглобин был критически низким. 
 
Было принято решение экстренно провести операцию. Для этого пригласили сосудистого хирурга из МОНИКИ. Операция длилась около трёх часов. Больному выполнили резекцию аневризмы с аорто-бедренным шунтированием. С помощью искусственного сосудистого протеза восстановили отток крови из артерии. 
 
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
 
Как отметили врачи, летальность при этой патологии превышает 90%. Однако благодаря своевременной операции и профессионализму врачей пациента удалось спасти.

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Нарколог Шуров перечислил самые «пьющие» профессии в России
Нарколог Шуров назвал силовиков одними из самых пьющих в России
10 октября 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что в России одними из наиболее пьющих являются силовики.
Он пояснил, что люди этой профессии испытывают повышенный стресс в ходе своей деятельности, из-за чего могут часто выпивать.

«Управленцы высокого ранга несут большую ответственность, соответственно, тоже выгорают, а для расслабления хватаются за допинги, из которых, как правило, алкоголь вытесняет все остальные. Заканчивается это часто пьянкой в кабинетах», — добавил в беседе с NEWS.ru Шуров.

При этом, отмечает врач, Россия не является наиболее пьющей страной в мире. Пальму первенства в таком рейтинге одерживают скандинавы, прибалты, молдаване, в то время как россияне в этом плане не входят даже в первую десятку.

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Врач рассказала про гриб, который помогает в профилактике рака
Диетолог Соломатина: употребление шампиньонов помогает предотвратить рак
10 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/wwasilisa

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление шампиньонов помогает в профилактике атеросклероза и онкологии. Об этом сообщает «Москва 24».
«Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации», — приводит слова диетолога «Москва 24».

Соломатина подчеркнула, что шампиньоны следует включать в рацион питания при атеросклерозе, так как они способствуют выведению из организма излишек глюкозы и холестерина. В этом виде грибов также содержатся селен, медь и витамины группы B. Эти элементы необходимы организму человека для улучшения процессов метаболизма и состояния кожи. 

Напомним, ранее врач Виген Малхасян заявил, что основными факторами риска развития рака почки становятся ожирение, диабет, курение и гипертензия.

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В Подмосковье в этом году отремонтируют около 100 больниц и поликлиник
10 октября 2023, 14:46

Фото: Фотобанк МО

В этом году в Подмосковье проведут капремонт 25 учреждений здравоохранения, в 74 завершат текущий ремонт. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем современное оборудование. В этом году капитально отремонтируем 25 объектов здравоохранения, ещё в 74 завершим текущий ремонт. Планах на следующий год – привести в порядок 122 учреждения», – заявил Воробьёв
Он отметил, что в Подмосковье запрос на качественную медицинскую помощь растёт с каждым годом. Жителям важно, чтобы рядом была современная поликлиника с хорошими врачами, доступная и высокотехнологичная скорая помощь. 
 
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#подмосковье
#московская область
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В 2023 году в подмосковные поликлиники поступило более 20 машин неотложки
10 октября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковные поликлиники поступило 22 машины неотложной помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Машины предназначены для оперативного обслуживания пациентов, когда нет угрозы жизни, а также для доставки лекарств в отдалённых районы.
«Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причём не только скорых, но и неотложек. В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», – сказал глава региона. 
Воробьёв поручил информировать жителей
Машины для обслуживания пациентов на дому были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас они проходят процедуру оформления. 
 
Также в этом году по поручению президента подмосковным подстанциям скорой помощи поставят 119 автомобилей, в их числе 36 – машин от Минпромторга. 30 скорых уже поступили в распоряжение бригад медиков. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#медицина
#скорая помощь
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Психолог раскрыла способ, как справиться с перееданием
Психолог Бронникова назвала упражнения, которые помогут справиться с перееданием
10 октября 2023, 14:04

Фото: iStock/Doucefleur

Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт – практик Светлана Бронникова назвала несколько способов, как можно самостоятельно справиться с эмоциональным перееданием.
По её словам, различные диеты часто заканчиваются неконтролируемыми приступами переедания. В этом случае она посоветовала в такие моменты переключаться на что-то увлекательное, например, рисование, прогулку или прослушивание любимой музыки.

«Но вот вы все же обнаружили себя перед холодильником в неурочное время и без чувства голода. Повесть на холодильник замок? Так мы лишь увеличиваем риск пищевого срыва. Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность», - цитирует «Комсомольская правда» Бронникову.

Она предложила выйти в другую комнату и из окна посчитать все проезжающие мимо машины. А спустя 10 минут еще раз подумать, действительно ли вы хотите есть. Однако, в случае срыва не стоит ругать себя или отменять следующий прием пищи. Лучше пойти прогуляться, сделать упражнения по растяжке, принять душ.

Психотерапевт подчеркнула, что прекратить эмоциональное переедание довольно сложно, однако это возможно, заключила Бронникова.

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