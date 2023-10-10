В Можайскую больницу поступили высококлассные УЗИ-аппараты

Фото: Минздрав МО
В Можайскую больницу поступило два новых передвижных аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов почти на 10 млн рублей. Они отправлены в отделение функциональной диагностики и в Уваровскую больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Это новая высококлассная техника. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», – сказал главврач Можайской больницы Максим Чуркин.Новые аппараты обладают беспрецедентным качеством диагностики, позволяют врачу получать объёмное изображение исследуемого органа. Оборудование передвижное, поэтому использовать его можно в палатах стационара.
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